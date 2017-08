Trasladan ferias en Montevideo La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) aprobó el traslado de la feria que funciona los domingos en la calle Héctor Gutiérrez Ruiz, entre Maldonado y Carlos Gardel, administrada por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. La feria será instalada en la calle Zelmar Michelini, entre Maldonado y Durazno. La periferia se ubicará por las calles Michelini y Carlos Gardel, hacia el Norte hasta Durazno. El estacionamiento vehicular de los feriantes será por la calle Durazno, entre Michelini y Carlos Quijano. También se traslada la feria que se desarrolla los sábados en la calle Eduardo Acevedo Díaz, a Duvimioso Terra, entre Nicaragua y Hocquart. Previous: PIT-CNT quiere cambios en reforma tributaria Next: Bajarán precios de verduras, pero a no entusiasmarse

