IMM: Hidrogimnasia para mayores de 50 años La Secretaría de Deportes de la Intendencia Municipal de Montevideo informa del inicio de las actividades de “Hidrogimnasia” para mayores de 50 años, después de la Semana de Turismo, de 2008. Las inscripciones deberán efectuarse en cualquiera de los Centros Comunales Zonales (no es necesario hacerlo en CCZ del barrio del participante), presentando cédula de identidad, en los siguientes días y horarios: MARZO HORARIO DIRECCIÓN PROFESOR CCZ 1 3 Y 4 13 A 17HS Ciudadela 1221 Paola Denevi

…………………..

CCZ2 5, 6 Y 7 13 A 17HS Eduardo V. Haedo y Paullier Paola Denevi

………………………..

CCZ3 3 Y 4 14:30 A 18HS Gral Flores y D. Aramburu Verónica Valiente

………………………..

CCZ4 3 Y 4 13 A 17HS Las Heras 1762 Elizabeth Gutierrez

………………………….

CCZ5 5, 6 Y 7 13 A 17HS Ellauri 306 Mónica Bonanni

……………………….

CCZ6 3 Y 4 13 A 17HS Asilo 3579 Liliana Santos

………………………..

CCZ7 5, 6 Y 7 13 A 17HS Aconcagua y Michigan Elizabeth Gutierrez

…………………………..

CCZ8 3 Y 4 Estadio Charrúa Andrea Altmark

……………………………..

CCZ9 3, 4 Y 5 Colegio Domingo Savio – Picioli y J.P. Varela Germán de Giobbi

………………………..

CCZ10 6 Y 7 13 A 17HS Cap. Tula y Belloni Andrea Altmark

…………………………….

CCZ11 3 Y 4 Gral. Flores y Bagé Mónica Bonanni

…………………………..

CCZ13 6 Y 7 13 A 17HS Centro Juvenil Salesiano-Propios y Sayago Adriana Dorado

………………………………..

CCZ14 6 Y 7 13 A 17HS Cno. Castro y Sta. Lucía Eleonor Callero

…………………………………..

CCZ15 4 Y 5 L.A. de Herrera 4547 Antonio Araujo

……………………………..

CCZ16 3, 4 Y 5 Agraciada y Fco Gómez Eleonor Callero

…………………………………

CCZ17 6 Y 7 Haití 1606 Germán di Giobbi

……………………………………

CCZ18 6 Y 7 Cno. Cibils y Cno. Thomkinson Antonio Araujo

……………………………………

Los inscriptos serán sometidos a sorteo para conformar los grupos. Los favorecidos deberán concurrir con la ficha médica vigente el día del comienzo de la actividad. Previous: Abdala se reúne con Tourné por reventa de entradas Next: Campaña Evangelística con el Ministerio “Llama de Fuego”

: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory inon line: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory inon line