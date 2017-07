En breve, el BROU lanza crédito para viviendas

El presidente del Banco República, Fernando Calloia, aseguró que ya están casi listas las primeras autorizaciones para acceder a la compra de viviendas nuevas o usadas con un interés del 6% y un plazo de financiación de 20 años. En esta etapa, la compra de terrenos para la construcción y la refacción de viviendas quedarán para una segunda instancia, ya que el banco se vio desbordado con las solicitudes de créditos para la compra de viviendas. Calloia dijo que administrativamente todavía no hay capacidad para lanzar al mercado ambas posibilidades, o sea, la construcción y la refacción, pero que existe intención de que este tipo de créditos evolucione y en un tiempo breve se pueda cubrir la primera demanda y se aborde a este sector. “La línea de crédito del República es para compra, refacción y construcción de vivienda. Pensábamos que no teníamos capacidad para atender todos los clientes que pudieran venir para los otros dos motivos de financiamiento, pero a la brevedad no bien veamos que la demanda la podemos satisfacer a la brevedad estaremos abriendo los otros dos destinos”, afirmó Calloia. Estos créditos son en Unidades Indexadas porque el BROU quiere desdolarizar el mercado inmobiliario.