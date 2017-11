Uruguay quiere estudiar los sismos

A pesar de que en Uruguay la actividad sísmica es casi nula por encontrarse en medio de la placa sudamericana, la posibilidad de que algo similar ocurra está latente. A pesar de ello nuestro país no cuenta con sismógrafos en funcionamiento, un instrumento utilizado para medir movimientos en la tierra. En el mes de abril y después de 86 años, un terremoto de 5,2 grados de magnitud en la escala abierta de Richter tomó por sorpresa a millones de habitantes en San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil. En China ya van más de 32.000 las personas fallecidas por un terremoto de magnitud 7,9. En tiempos donde los fenómenos naturales aparecen en puntos inusuales, en Uruguay no hay quién controle los movimientos de la tierra. Si bien la actividad sísmica es muy pequeña, la posibilidad de que ocurra un terremoto nunca se descarta. En Uruguay no existen sismógrafos en funcionamiento, ya que nunca hubo urgencia de tenerlo. La posibilidad de disponer de estos artefactos de medición en Uruguay puede llegar a contribuir en la red mundial de control de sismos. Desde el Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias dicen que esto se debe a la poca importancia que en nuestro país se le da al estudio de la tierra. Un sismógrafo es un instrumento usado para medir movimientos de la Tierra y consiste en un censor que detecta el movimiento de la tierra.