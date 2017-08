Carné de salud para la mujer: una nueva posibilidad y gratuita El Ministerio de Salud Pública presentó este miércoles 11 de marzo el Carné de Salud de la Mujer; una nueva herramienta para controlar los exámenes médicos, conocer los derechos y manejar los teléfonos útiles. El director nacional de Salud, Jorge Basso, dijo que “el carné será una herramienta fundamental para que las mujeres controlen su salud. Podrán solicitar gratuitamente el carné en las mutualistas públicas. Allí encontraran información sobre violencia doméstica, alimentación, anticoncepción y espacios para rellenar con exámenes realizados o que deberán realizarse”, aseguró. Su uso no es obligatorio, pero puede servir como recordatorio personal para realizar exámenes médicos, e incluso, para presentarle al especialista que lo atienda en su momento, recomendaron las autoridades sanitarias. Previous: Este jueves 12 terminan de aumentar el precio en el resto del pasaje colectivo Next: Nuevos beneficios y modalidades de viaje del Sistema de Transporte Metropolitano

