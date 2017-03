MVOTMA lanzó préstamo para viviendas nuevas en ocho departamentos del país

El Ministerio de Vivienda, (MVOTMA), lanzó un Programa de Vivienda Nueva, iniciativa dirigida a familias interesadas en la obtención de un crédito inmobiliario. Podrán acceder a estas soluciones habitacionales, aquellos grupos familiares cuyos ingresos líquidos, se encuentren entre los 25 y 60 Unidades Reajustables. Por información, se podrá llamar a la línea 0800 hogar (46427) o en ingresar a : http://www.mvotma.gub.uy .

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), lanzó un Programa de Vivienda Nueva. Se trata de una iniciativa dirigida a familias interesadas en la obtención de un crédito inmobiliario, se informa este lunes 16 de marzo.

Entre otros requisitos, se encuentran, tener entre 18 y 55 años de edad, tener a su cargo, al menos un menor de 18 años; contar con un ahorro previo equivalente al 10% del valor de la vivienda en cualquier institución financiera y a nombre de por lo menos uno de los titulares; no estar en el Clearing de Informes; no poseer ningún inmueble y no ser adjudicatario de una vivienda subsidiada por el Estado.

Para acceder a estos préstamos subsidiados, se deberá concurrir al MVOTMA, elegir el complejo habitacional al que se desea postular, presentar la documentación necesaria e inscribirse en el programa. En caso de que los interesados superen el número de viviendas, los adjudicatarios se definirán por sorteo. Una vez conocidos los resultados, cada familia tendrá 15 días para notificarse y retirar la constancia de subsidio.

El Ministerio de Vivienda estimará el monto de la cuota mensual del subsidio (que podrá ser total o parcial), el que será variable según la realidad de cada familia.

Dentro de la documentación a presentar, se requiere Cédula de Identidad de los titulares, fotocopias de las Cédulas de Identidad de los integrantes del núcleo familiar, constancias originales y fotocopias de ingresos del núcleo familiar (recibos de sueldo de los tres últimos meses). En caso de trabajadores independientes, deberán realizar una Declaración Jurada de los ingresos mensuales percibidos. También se deberá acreditar el Estado de Cuenta -original y fotocopia- del depósito de ahorro emitido por la Institución Financiera. Por último, se debe presentar Libreta de Matrimonio, Partida de Nacimiento de los menores u otra documentación que avale que están a cargo del núcleo familiar.

Por más información, también se podrá llamar a la línea 0800 hogar (46427) o en ingresar a : http://www.mvotma.gub.uy

En esta oportunidad, se colocan a la venta bajo esta modalidad, unas 440 soluciones habitacionales distribuidas en Montevideo, Salto, Paysandú, Canelones, Treinta y Tres, Maldonado, Lavalleja y Tacuarembó.

Se trata de créditos pagaderos en 25 años y se advierte que el titular de la transacción no debe exceder los 70 años, al momento de la última cuota.

En cuanto al avance de las obras, el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce explicó que se trata de proyectos que se encuentran en diferentes procesos de construcción pero que todos serán ejecutados.

La oferta inmobiliaria cuenta con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios de Categoría 2A y el metraje es similar a las construcciones que realizaba el Banco Hipotecario del Uruguay.

El Director Nacional de Vivienda, Gonzalo Altamirano, explicó que se busca preservar las terminaciones de las áreas comunes mientras que cada una de las viviendas tendrá una terminación básica.

A modo de ejemplo, en Montevideo, el MVOTMA ofrecerá el Edificio Lágrima Ríos, Ubicado en Bvar. Batlle y Ordóñez 2741. Allí, los departamentos de 2 dormitorios, tienen un valor de 2.840 Unidades Reajustables. Cabe destacar que ése es el costo efectivo. Para las familias, este monto se reduce a través del subsidio que otorga el Ministerio. De la misma forma, el de 3 dormitorios tiene un valor de 3.620 y el de 4, cuesta 4.420 UR.

Otros proyectos arquitectónicos de Montevideo, serán el Edificio Roberto Tálice, ubicado en Monte Caseros 3348 y el José Luis Zorrilla de San Martín, en el Barrio de Cordón, se sitúa en la calle República 2222.

En el Departamento de Salto, se construirá el Edificio Horacio Quiroga que estará en la calle Itapebí e Ituzaingó.

En Paysandú, el edificio llevará el nombre Francisco Espínola y se ubica entre las calles Sarandí y Baltasar Brum.

En la localidad de Las Piedras, la construcción se llamará Juan Carlos Onetti y estará ubicada en Bartolomé Fuster.