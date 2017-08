Lanzamiento del Conglomerado Editorial En la presentación del Conglomerado Editorial se informará acerca de los avances de la iniciativa, los integrantes del Grupo Gestor, así como también de la agenda de trabajo a futuro. El Conglomerado Editorial convoca a participar a todos los actores públicos y privados relacionados a la producción, distribución y venta de libros. La actividad se desarrollará el jueves 2 de abril a la hora 19.30 en el Centro Cultural de España (Rincón 629 esq. Bartolomé Mitre). Contaremos con la presencia de diversas autoridades públicas y privadas relacionadas con el sector. La dinamización del Conglomerado (Cluster) Editorial es una iniciativa del Departamento de Industrias Creativas (DICREA) de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el marco del Proyecto de Industrias Culturales, con el apoyo y el aporte financiero del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay (Unidos en la Acción) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Contando con el apoyo técnico y metodológico del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC), a partir del convenio entre el MEC y DIPRODE. Cabe destacar que la industria editorial, en tanto la industria cultural, es un instrumento fundamental de creación y de difusión de la cultura, de expresión y afirmación de las identidades; es un actor indispensable de la diversidad cultural. Las industrias culturales generan riqueza y crecimiento y son un elemento clave de desarrollo social y económico. Actualmente el Conglomerado Editorial comenzó la primera fase del proceso de dinamización. En este sentido se conformó un grupo de empresarios representantes de todos los subsectores, que serán quienes lideren el proceso. El siguiente avance fue la selección de la Facilitadora por parte de los integrantes del Grupo Gestor y representantes del sector público. A su vez se está conformando un equipo técnico para que lidere la elaboración del Plan Estratégico. En esta primera etapa el Grupo Gestor ha resuelto como proyecto estructurante la realización del Primer Censo Nacional de la Industria Editorial, que será llevado a cabo por la Consultora Interconsult y se encuentra ya en proceso. Fortalecer la industria editorial nacional es uno de los objetivos del Conglomerado, tendiendo a crear un diferencial estratégico que permita ampliar su presencia tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales. Asimismo el Conglomerado configurará un entorno más adecuado para aprovechar las oportunidades generadas por las nuevas tecnologías. Para mejorar la competitividad, resulta un activo importante establecer marcos de confianza, fortalecer los espacios de articulación y generar identidad entre los actores del sector. Por tanto es prioritario favorecer la articulación entre las empresas, instituciones, técnicos, creadores e investigadores relacionados a la edición. En este sentido, el Conglomerado representa una herramienta para facilitar estos procesos. Fuente: Presidencia de la República. http://www.presidencia.gub.uy Previous: En octubre, los uruguayos “de acá” decidiremos por los uruguayos “de allá”. Se plebiscita voto epistolar Next: Día mundial de la concientización sobre el autismo

