Llamado a interesados para trabajar en el INAU El INAU ha publicado un llamado a concurso público y abierto de méritos y prueba de aptitud, que tiene como finalidad el ingreso de instructores para desempeñar tareas con adolescentes en conflicto con la ley, preferentemente en la escuela educacional “Dr. Roberto Berro”. Considerando algunos trascendidos de prensa que desvirtúan las bases de dicho llamado, lo que puede generar confusiones entre los aspirantes, entendemos pertinente realizar algunas observaciones al respecto: 1) El llamado es para desempeñar funciones de instructor V hogar escalafón D grado 2 y no para “guardias”. 2) En las bases del llamado se explicita que “Se valorará especialmente la experiencia de trabajo con adolescentes, formación específica, así como disposición a realizar un curso de capacitación a ser dictado por INAU” 3) En el llamado no se expresa que por encima de los requerimientos formales, la comisión que evalúe a los postulantes, donde el gremio tendrá participación, valorará las condiciones y conocimientos de los aspirantes en seguridad y defensa personal. Por consiguiente entiende este Directorio que de acuerdo a lo expresado surge que en todo momento, se prioriza lo educativo y la formación específica para trabajar con adolescentes, brindando las garantías en el marco de la normativa vigente. Previous: Uruguay pondrá un sector del puerto. Boliva, su gas Next: Uruguay reclama a la ONU pago de deuda de U$S 35 millones

: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory inon line: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory inon line