Comenzaron las obras de Costa Urbana que ya cuenta con 75% del área arrendada Con un extraordinario respaldo de firmas comerciales y dependencias públicas, comenzaron las obras de Costa Urbana, un emprendimiento edilicio de uso múltiple que centralizará la oferta comercial, de entretenimiento y de servicios públicos de la Ciudad de la Costa. El emprendimiento, que demandará una inversión de más de 40 millones de dólares (incluyendo la inversión de los futuros locatarios del Centro), supone un hito de impacto social, urbano y comercial en la zona que ostenta el mayor crecimiento demográfico del país en los últimos veinte años. El Centro Cívico Comercial para la Ciudad de la Costa, fue impulsado por la Intendencia Municipal de Canelones a través de un proceso de licitación y contó con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como articulador entre los actores públicos y privados. Costa Urbana Centro Cívico Comercial, cuyo desarrollo, comercialización y gerenciamiento está a cargo de la firma Garbarino Lombardo, cuenta a su vez con la asistencia financiera del Banco República, que seleccionó al proyecto en una licitación realizada por la institución estatal para otorgar créditos a emprendimientos de especial interés. Se destaca la participación de la empresa SACEEM, que se encargará de la construcción del complejo y Guerra De Rossa Arquitectos, responsable del Proyecto Arquitectónico y la Dirección de Obra. “Que el 75% del área bruta locativa del emprendimiento esté comercializada, previo al inicio de las obras, responde a las bondades del proyecto, el potencial de la zona y la necesidad insatisfecha de los habitantes de la Ciudad de la Costa de contar con un punto de encuentro, donde se concentre una amplia oferta comercial, de servicios y de esparcimiento”, afirmó Pablo Garbarino, socio de Garbarino Lombardo. Los impulsores estiman que el edificio será inaugurado en aproximadamente 2 años y que durante su construcción empleará a 350 operarios. Al culminar las obras Costa Urbana pasará a emplear más de mil de trabajadores de manera directa. El área total construida del complejo será de aproximadamente 30.000 metros cuadrados, que serán ocupados por locales comerciales y gastronómicos, salas de cine, supermercado, espacios destinados a dependencias públicas, oficinas diversas y más de 950 lugares de estacionamiento cubiertos y abiertos. Algunas de las empresas comerciales y dependencias públicas que ya han confirmado su presencia en Costa Urbana: ADIDAS Harrington Parissien Alcazar Intendencia Municipal de Canelones – Junta Local Paula Araliz Jean Vernier Peluquería Sandra Torrez Arredo Lady Sweet Playland Banco de Previsión Social Lolita Pronto! Banco de Seguros del Estado Los 4 Ases Reebok Banco Hipotecario del Uruguay Macri Calzado y Deporte Revello Banco República Magdalena San Roque BookShop Maria Donata Santorini Burger King MC Donald’s Sisi Cambio Sir Mistral Stadium Correo Uruguayo Motociclo TATA Daniel Cassin New Age Venet Doite OCA El Emporio de los Sándwiches Ocean Team Fuji Óptica Florida Giro Didáctico OSE Global Sports Papolino Previous: Grupo de Pasajeros entregó más de 7600 firmas para reabrir Estación Central Next: Centro Cultural del BID recibe propuestas de proyectos culturales hasta el 31 de enero

