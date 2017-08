Programas para culminar tanto Ciclo Básico como Bachillerato en Secundaria ¿Querés terminar el liceo? ¿ No sabés como reiniciar tus estudios? A continuación, te acercamos las propuestas que hay en Secundaria para culminar tanto Ciclo Básico como Bachillerato. Ciclo Básico La propuesta del Plan 2009 está orientada a todas aquellas personas que quieran terminar el Ciclo Básico,en un máximo de un año y medio reconociendo los saberes adquiridos en estudios previos. Este plan comprende la modalidad presencial con clases de 60 minutos y turno de 3 horas reloj dirigida a mayores de 18 años que: ➢ Nunca ingresaron a la Educación Media ➢ Tienen aprobado el primer año de Ciclo Básico ➢ Están radicados en el extranjero (se realiza on line desde el país de residencia)









Liceos que implementan Plan 2009 en turnos nocturnos, modalidad presencial Departamento Liceo Direc.y Telf. Canelones. Médanos de Solymar. Av. Central s/n entre Long Beach y Kiyú. Tel.696 34 57. Maldonado. Pan de Azúcar. Rivera 981. Tel. (043)49075. Piriápolis. Dr. Héctor Barrios s/n casi Armenia. Tel. (043) 22214. Montevideo. N º 14. 8 de Octubre 3390 Esq. Propios. Tel.481 40 15. Nº 45 Camino Maldonado 5890. Tel. 511 42 19. Rivera. Liceo Departamental Alberto Nieto Clavera s/n Tel.062 23197 Rocha. Castillos. Dr. Pedro Emilio Ferrer 1170 Tel. 0475 90 38. San José. Libertad Clauzolles 794. Telf. 03 45 20 71. Soriano. Mercedes Nº 2 Roosevelt 632 Tel. 053 22136. En el 2009 se inscribieron 2200 estudiantes, egresaron 593 en el primer año de implementación del programa. Acercate al Liceo, TU tiempo es HOY. MAS Y MEJOR EDUCACION. Bachillerato. La propuesta del Plan 94 “Marta Averburg” está orientada a las personas que quieran cursar ó terminar Bachillerato. Se puede cursar en las siguientes modalidades :  Presencial (cursos anuales o semestrales)  Semipresencial(cursos anuales)  Libre Asistido(cursos cuatrimestrales) por asignatura.Esta modalidad integra encuentros del estudiante con el docente tutor( periódicos y razonablemente espaciados), con estrategias de educación a distancia. LISTA DE LICEOS QUE IMPLEMENTAN BACHILLERATO, PLAN 94 EN 2010 DEPARTAMENTO LICEOS DIREC. TELF. CURSOS ARTIGAS. Artigas. Nº 1 Garzón 594. Tel.07723351. 5º y 6º (Anual) y 5º Humanístico (Semestral). CANELONES. Canelones Dptal. Treinta y Tres 436. Tel. 03324565. 4º,5º Y 6º (Anual). El Pinar. Nº 1 Río Negro y Pérez Butler s/n Km 28.500. 4º,5º y 6º (Anual). Joaquín Suárez. Francisco Maciel y Juan Dotta s/n Tel. 2971046. 4º,5º y 6º (Anual). Las Piedras. Nº1. Rivera s/n entre José Batlle y Ordóñez. Tel. 3644190. 5º y 6º (Anual). Médanos de Solymar. Av. Central s/n entre Long Beach y Kiyú. Tel. 696 34 57. 4º (Semestral) 5º Humanístico (semestral) 5º Biológico (Anual) y 6º (Anual). Pando. Nº1 Baltasar Brum 842. Tel. 292 20 89. 4º (Anual y Semestral). Pando. Nº 2 Calle 4 y Venezuela Tel. 292 78 44. 5º y 6º (Anual). Paso Carrasco. Independencia s/n entre Camino Carrasco y Vaz Ferreira. Tel. 6011717. 4º (Semestral) 5º Humanístico (Semestral) y 6º (Anual). San Ramón. Tomás Berreta 385. Tel. 03122725. 4º,5º (Anual). Atlántida. Nº1 Calle 9 y Circunvalación. Tel. 03722436. 4º (Semestral) 5º Humanístico (Semestral) 5ª Biológico (Anual) y 6º (Anual). Shangrilá. Sáez Peña s/n esq. Paraguay. Tel. 6827377. 4º,5º y 6º (Anual). Toledo. Mello s/n entre 1 y 2 Tel. 29693 37. 4º,5º y 6º (Anual). Progreso Cerro Largo s/n entre Av. Artigas y Vía Férrea. Tel. 3692355. 5º Humanístico y Biológico (Anual) 6º Derecho y Medicina (Anual). CERRO LARGO. Río Branco. Vapor Cebollatí s/n. Tel. 06752030. 4º (Semestral) 5º y 6º (Anual). COLONIA. Carmelo. Nº 2 Uruguay 319. Tel. 05422109. 4º, 5º y 6º (Anual). Habilitado para L.A Modalidad Libre Asistido. N. Helvecia. Av. José Batlle y Ordóñez s/n Tel. 05544258. 4º,5º y 6º (Anual). Juan Lacaze. Ruta 54 Km 1 y ½.. 4º, 5º,6º (Anual). N.Palmira Dr. Cúneo 1011 tel. 05446132. 4º (Semestral) 5º y 6º (Anual). Habilitado para Modalidad Libre Asistido. Tarariras. Luis Alberto de Herrera 1957. Tel. 0574 20 25. 4º y 5º (Anual). Rosario. Bulevar Rodó 500 y Éxodo. Tel.0552 2094. 4º, 5º y 6º (Anual). DURAZNO. Durazno Nº1 Artigas 298 y José Pedro Varela. Tel. 03622418. 5º y 6º (Anual). Durazno. Nº2. Wilson Ferreira Tel. 0362 36 49. 4º (Anual). Sarandí del Yí. Sarandí 508. Tel. 0367 9004. 4º (Anual) 5º y 6º. Modalidad Libre. Asistido. FLORES Flores. Nº1. Alfredo Puig 789. Tel. 03645848. 5º y 6º (Anual). Flores. Nº2. Ansina. Esq.Luis Alberto de Herrera. Tel. 03645879. 4º (Semestral). FLORIDA. Sarandí Grande. Faustino Harrison. 969. Tel. 03549021. 4º (Anual). MALDONADO Piriápolis. Dr. Héctor Barrios s/n casi Armenia Tel. 04322214. 4º (Anual y Semestral) 5º y 6º (Anual). San Carlos. Melchor Maurente s/n Treinta y Tres. Tel. 042669175. 4º, 5º y 6º (Anual). Pan de AzúcarRivera 981. Tel. 04349075. 4º (Semestral). PAYSANDÚ. Paysandú. Dptal. 18 de Julio 685 Tel.07222532. 5º Humanístico (Semestral) 5º Biológico, y Científico y 6º (Anual). Paysandú. Nº5. Silván Fernández 975. Tel. 072 34539. 4º Anual. RÍO NEGRO. Young Nº2. Timbó 3106 y Hervidero. Tel. 05672579. 4º (Semestral) 5º y 6º (Anual). Habilitado para Modalidad L. Asistido. Fray Bentos Nº1. Roberto Young y Zorrilla de San Martín. Tel. 05622516. 5º y 6º (Anual). RIVERA. Rivera. Nº1. Alberto Nieto Clavera s/n esq. Artigas Tel. 06223197. 4º,5º y 6º (Anual y Semestral). ROCHA. Chuy. Nº 1. General Artigas entre Gaboto y Magallanes. Tel. 04745462. 4º,5º y 6º (Anual). Castillos. Dr. Pedro Emilio Ferrer 1170. Tel. 047590 38. 4º (Semestral). SALTO. Salto. Nº 1. Artigas y Cerrito Tel.07332791. 5º y 6º (Anual). SAN JOSÉ. Libertad. Clauzolles 794. Tel. 03452071. 4º (Semestral) 5º y 6º (Anual). Rincón de la Bolsa. Ruta 1 Km 26.500. Tel. 3474348. 4º (Anual y Semestral) 5º y 6º (Anual). San José Nº1. Sarandí 624. Tel. 03422029. 4º,5º y 6º (Anual). SORIANO. Cardona. Juan A.Lavalleja s/n. Tel. 05368468. 4º,5º y 6º (Anual). Dolores Nº1. Artigas. 1227 Tel. 05342060. 4º,5º y 6º (Anual). Mercedes. Nº1. Zapicán 131 Tel.05322580. 5º Humanístico (Semestral), 5º Biológico y 5º Científico y 6º (Anual). Mercedes. Nº 2. Roosevelt 632 Tel. 05322136. 4º (Semestral). Habilitado para Modalidad Libre Asistido. TACUAREMBÓ. Tacuarembó. Nº1. Dr. Ivo Ferreira 363. Tel. 06322349. 4º,5º y 6º (Anual) y 5º Humanístico (Semestral). MONTEVIDEO. Nº1. Andes 1180. Tel. 90123 29. 4º (Semestral y Anual). Nº2. Bacigalupi. 2244 Tel. 924 23 96. 5º y 6º (Anual). Nº 3. Jaime Cibils 2878. Tel.4873312. 4º 5º y 6º (Semestral). Habilitado para Modalidad Libre Asistido. Nº 4. Durazno 2116. Tel. 410 54 11. 5º y 6º (Anual). Nº 6. Lucas Obes 896. Tel. 3367023. 5º y 6º (Anual). Habilitado para Modalidad Libre Asistido. Nº 9. Av. Lezica 5831 casi Yegros. Tel. 320 03 81. 5º y 6º (Anual). Nº 19. 20 de Febrero 2510. Tel. 506 20 64. 5º y 6º (Anual). Nº 25 Camino Maldonado 81201. Ruta 8 Km. 16.800. Tel. 2221044. 4º (Semestral) 5º Humanístico (Semestral) y Biológico (Anual y Semestral) y 6º Medicina y Derecho (Anual y Semestral). Arquitectura (Anual). Nº 26 Dr. Joaquín Requena. 3010. Tel 2001564. 5º Humanístico. (Anual y Matemática, Semestral) 5º Biológico (Anual y Física, Semestral) y 6º (Anual). Nº 27. (Diurno y Nocturno). Francisco Alzáibar 1328. Tel. 9157516. 4º (Anual y Semestral). Nº 35. Eduardo Acevedo. 1419 Tel. 4009246. 5º y 6º (Anual). Nº 39 Matilde Pacheco 4160. Tel. 2223604. 4º (Semestral y Anual), 5º y 6º (Anual). Nº 45. Camino Maldonado 5890. Tel. 5114219. 4º (Semestral y Anual). Nº 55. Asilo 3254 Tel. 4871830. 4º (Semestral y Anual), 5º (Anual). Nº 61. Egipto 3971. Tel 3126330. 4º (Semestral) 5º Humanístico (Semestral) y 5º Biológico y Científico y 6º (Anual). Habilitado para Modalidad Libre Asistido. Nº 65. Gral Flores 4860. Tel. 5133193. 4º, 5º y 6º (Anual).

