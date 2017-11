APEU en el Cabildo: Artistas en la Prensa Notas de prensa realizadas a artistas plásticos uruguayos de todos los tiempos. Inauguración sábado 12 de junio a las 12 horas. Permanecerá abierta hasta domingo 4 de julio de 2010. Cabildo de Montevideo, salas I y II. De martes a viernes y domingo de 14.00 a 17.30 horas. Sábado de 12.00 a 16.30 horas. Previous: Líderes mundiales de la salud emiten un llamamiento para acrecentar el número de parteras en el mundo en desarrollo Next: La nueva ronda de negociación salarial vista por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios

: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory inon line: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory inon line