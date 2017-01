El Instituto de Formación Gerontológica del Uruguay es una organización no gubernamental (Ong) con quince años de actividad registrada de acuerdo a las leyes de la República Oriental del Uruguay en el Ministerio de Educación y Cultura como Institución Civil Educativa con el Nº 2045. Dirección General de Registros Nº 8503 F. 48 L17.

Su actividad se desarrolla en el área gerontológica: “contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de adultos mayores”. En lo cultural: “a través de realización de programas de sensibilización en la población acerca del proceso de envejecimiento, fomento de grupos autogestionarios de personas mayores y refuerzo de su identidad, difusión de los derechos del mayor”. Y con un departamento educativo: “capacitación de personal en contacto directo con el mayor, desarrollo de líneas de investigación, y cursos, seminarios, talleres, simposios y congresos en el país y la región, sobre temas específicos dirigidos a profesionales acerca de la temática gerontológica” en su sentido más amplio. Contribuirá también a coordinar acciones con “otras instituciones públicas o privadas nacionales, regionales o internacionales que realicen actividades en el área”.

Dirección Emérita la ejerce la Dra. Hilda Martínez Camusso (Médica, Geriatra, Gerontóloga).

Dirección Ejecutiva recae actualmente en el Dr. Delmar Rodríguez Ravera (Médico, Geriatra Gerontólogo).

Dirección Docente la ejercen: Mtra. Psic. Social Ilda Villar y Prof. Ed. Fís. Graciela Andreoli.

Área Geriátrica: Dr. Alberto Gentilini (Médico, Geriatra Gerontólogo)

Área de Investigación: Lic. Trab. Social Natalia Carzul.

Coordinación Programática: Lic. Fga. Raquel Cruz (Enfermera, Lic. Fonoaudiología),

Su Equipo Docente lo integran especialistas de diversas ramas con experiencia documentada en el área de ancianidad. Maestra Ilda Villar (Especialista en Educación de Adultos), Prof. Educación Física Graciela Andreoli, Psicólogo Robert Pérez, Nutricionista Silvia Pesce, Dr. Alberto Gentilini Prof. Pablo González (Actividad Plástica), Sociólogo Ricardo Alberti, Sr. Sebastián Calistro (Instructor de Orientación para personas con Discapacidad Visual), Or. Fliar. Silvia Serrentino,

Sr. Juan Rodríguez Belleti (Trabajador Social), Dr. Delmar Rodríguez,

Lic. Trab. Social Natalia Carzul, Enf. Fga. Raquel Cruz.

Se invitan otros docentes por área específica para actividades puntuales según temática.

Asesoría Letrada y Contable: Escribana Pública Mabiana Bertolo.

El órgano de decisiones políticas y estratégicas es la asamblea.

La elección de los integrantes de los diferentes organismos de la se realiza con la periodicidad y condiciones exigidas por las normativas vigentes del Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país y se registran en los correspondientes Libros de Actas.

Sumario de Actividades.:

Cursos regulares de:

I) Auxiliar Geriátrico: personal que desarrollará actividad en el acompañamiento y cuidado directo del mayor autoválido o con diverso grado de dependencia, en domicilio, internación transitoria y residencia de larga estadía.

II) Animador Gerontológico: personal formado en técnicas de recreación y desarrollo de la creatividad, en trabajo individual y grupal.

Ambos Cursos están orientados a la capacitación de familiares, personas interesadas en su propio desarrollo, y personal voluntario o rentado. La metodología incluye actividades en el aula (exposiciones, talleres, trabajos grupales) y en la comunidad (residencias de larga estadía, grupos barriales y gimnasios).

Capacitación de personal en temas específicos.

Prevención de situaciones de riesgo (planes de emergencia comunitaria).

Formación de Promotores de Salud dirigido a la capacitación comunitaria en hábitos saludables de vida. Curso de Primeros Auxilios en la formación de los primeros grupos de Guías Turísticos mayores.

Seminarios sobre: Técnicas educativas en Gerontología; Dinámicas de grupo con mayores discapacitados visuales; Sexualidad del adulto mayor; Sociodrama sobre demencias; Sufrimiento osteoarticular; Caídas, accidentes y depresión; Actividad física y salud; Capacitación básica sobre deterioro intelectual; Proyecto de Código del Anciano; Organización de instituciones comunitarias de mayores; Gerontoodontología: prevención; Geroprofilaxis. Campaña Lucha contra el Tabaquismo. Comunicación y vínculos intergeneracionales. Convivencia y relacionamiento familiar. Discriminación y derechos humanos. Prevención de violencia y maltrato.

Actividades de perfeccionamiento académico: Simposio desde el Sur, Jornadas Rioplatenses de Terapéutica Geriátrica, Curso de la Universidad itinerante de Grenoble Prof. Hugonot, Encuentro HispanoRioplatense de Geriatría y Gerontología

Coloquios y talleres intergeneracionales de sensibilización y prevención de salud, recreación y uso del tiempo libre en coordinación con instituciones de la comunidad.

Líneas de investigación: Osteoporosis: Prevención; Gestión en instituciones de larga estadía; Andragogía.; Intervenciones terapéuticas sobre maltrato; Fármacovigilancia y iatrogenia; Relaciones intergeneracionales. Modificaciones del lenguaje en las diferentes etapas de la vida. Curso piloto Educación para Adultos en instituciones de educación primaria y secundaria.

Coordinación con organismos nacionales: Banco de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública (Programa de Ancianidad), Intendencia Municipal de Montevideo (Comisión para el Adulto Mayor y Comisión de Gestión para Discapacitados), Intendencia Municipal de Florida, Intendencia Municipal de Soriano, Intendencia Municipal de Montevideo, Centro Diurno Cruz Alta (Florida), Servicios de Asistencia Sanitaria de Salto, Universidad de la República del Litoral (Salto), Centro de Larga Estadía de Maldonado, Comisión de Educación Física de Tarariras, Grupo de Mujeres Rurales de Canelones, Facultad de Psicología (Departamento de Psicología de la Vejez),

Cruz Roja Uruguaya, Asociación Cristiana de Jóvenes (División Adultos), APEX Cerro, Asociación Cristiana Femenina, Comité de Educación Médica Continua del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay; CICAM (Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor), AUDAS (Asoc. Uruguaya de Alzheimer y Similares), Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas de Ayuda Mutua), Ejército de Salvación, Iglesia Católica en actividades de Montevideo e Interior, Comunidad Israelita, Plazas de Deportes de Montevideo e Interior, Colegio y Liceo América, Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, Fundación Braille del Uruguay, Centro Yogadara del Uruguay, CIEF (Centro de Investigación y Estudios Familiares), Movimiento Vida Ascendente del Uruguay, Residencias de larga estadía en Montevideo e Interior, Complejos habitacionales, Grupos de Adultos Mayores en Montevideo e Interior, UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial, Presidencia de la República), GIIG (Grupo Interdisciplinario Iberoamericano de Gerontología).

Coordinación con instituciones y referentes docentes regionales e internacionales: Universidad Argentina J. F. Kennedy, Federación Argentina de Gerontología y Geriatría, Jornadas Rioplatenses de Terapéutica Geriátrica, Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría, Sociedad de Geriatría do Río Grande do Sul, Sociedad de Geriatría de Cochabamba (Bolivia), Prof. Robert Hugonot UNITAGE (Grenoble, Francia), Prof. Fernando Perlado (Zaragoza, España). Secretaría de IAG (International Asociation of Gerontology). Convenio vigente con UNITAGE Argentina Director Dr. Félix Nallim (Mendoza), Fundación del Instituto de Formación Gerontológica del Río de la Plata en acuerdo con AGENOR Argentina. AGEBA Asociación de Gerontología de Buenos Aires..

Publicación: Revista del Instituto Memoria y Actualidad

Dirección Postal Secretaría: Luis Alberto de Herrera 1503 /001 (CP: 11600) Montevideo – Uruguay

Tel.fax: (02) 622 0715 Email: infoguy@chasque.net