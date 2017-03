Intendencia publicó informe sobre licencias de conducir

Personas de 65 años o menos que no se encuentran dentro de las excepciones*.

Renovación Automática: Se aplica a licencias otorgadas por primera vez por el plazo de 2 años a conductores menores de 40 años sin ninguna limitación en sus licencias por evaluación médica, y que al momento de la renovación no presenten limitaciones actuales. A tener en cuenta: Si la licencia se renueva dentro de los 30 días antes de su vencimiento, y hasta 90 días de vencida NO DEBE REALIZAR EVALUACIÓN MÉDICA. En caso de que el conductor tenga limitaciones en su licencia, (ej:que usa lentes), o que en el momento de renovar las tenga, no aplica renovación automática por lo tanto DEBE REALIZAR EVALUACIÓN MÉDICA. Pasado los 90 días calendario de vencimiento, no aplica renovación automática por lo tanto DEBE REALIZAR EVALUACIÓN MÉDICA.

*Excepciones: discapacitados, insulino dependientes, cirugía láser, visión monocular, sordos, glaucoma y epilépticos. Más información (requisitos, costos, etc.): Menores de 65 años (Categoría A, G1 y G2)

Personas mayores de 65 años o que se encuentran dentro de las excepciones*. *Excepciones: discapacitados, insulino dependientes, cirugía láser, visión monocular, sordos, glaucoma y epilépticos. Más información (requisitos, costos, etc.): Mayores de 65 años ó Modificar