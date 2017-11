Jóvenes acceden a garantías de alquiler a través del Ministerio de Vivienda

Los jóvenes que deseen alquilar pero no cuentan con garantía para hacerlo, pueden presentarse ante el Ministerio de Vivienda y solicitar un certificado que luego presentan ante la Contaduría para recorrer el trámite normal. La ministra Graciela Muslera destacó la eficiencia de este sistema que evita que muchas personas caigan en la informalidad. Se trabaja para incrementar la oferta de viviendas que actualmente es reducida.

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, informó que existe un Fondo de Garantía de Alquiler especialmente pensado para jóvenes. Se otorgan garantías a muchachos y muchachas que se asocien. Por ejemplo, se presentan tres jóvenes trabajadores o estudiantes (en ese caso lo hacen sus familias) con ingresos formales o informales y se les otorga una garantía por la suma de los ingresos.

La iniciativa ya está operativa, pero se está trabajando en mejorar la capacidad de atención e implementación a nivel nacional. Se aspira a que en el primer trimestre de 2011 se relance el programa con las capacidades de gestión.

La modalidad para acceder a esta garantía es que los interesados se presenten en el Ministerio, donde se realiza una evaluación de los ingresos formales e informales y de los gastos de la familia. Se les otorga un certificado que deben presentar en la Contaduría donde gestionan el alquiler como uno más.

De esta forma no se paga el alquiler a la inmobiliaria ni los gastos de escribano, tampoco otros gastos para acceder a una garantía. El propietario y el inquilino de la vivienda abonan un porcentaje por única vez. Es un sistema que frente a los que existe en plaza es muy eficiente y detiene la caída de muchas familias a la informalidad.

El problema que se tiene es que no hay stock de alquileres baratos. La gente deambula por la ciudad y no encuentra viviendas. El Ministerio tiene la responsabilidad de no largar miles de garantías de alquiler a un mercado porque lo único que se logra es levantar los precios.

En este quinquenio la Ley de Incentivo a la Inversión Privada no se dirige solo a la construcción de vivienda nueva y al acceso a través del crédito, sino que se otorgan incentivos a quienes construyan viviendas para alquilar, para poder impactar en el mercado y que se ofrezcan soluciones habitacionales económicas o medias. “Es una apuesta grande”, dijo.

Muslera reconoció que muchos criticaron esta modalidad porque consideran que se favorece la especulación inmobiliaria. Lo que hace el Ministerio es poner todos los instrumentos sobre la mesa y un instrumento de acceso y permanencia es el alquiler, que permite frenar la caída en la informalidad, argumentó.

En la medida que las políticas de vivienda den más respuesta, será un instrumento válido para jóvenes y ancianos, como una modalidad correcta en un período de la vida en que los jóvenes quizás no tengan la estabilidad para abordar un crédito hipotecario porque están estudiando o no saben en qué lugar del país van a trabajar.

Lo mismo ocurre con las personas de tercera edad que necesitan una vivienda adecuada a sus capacidades físicas y además no pueden acceder a un crédito porque no les otorgan financiación a 25 años.

Muslera explicó que su Ministerio incorporó la política de alquileres para no seguir en la pisada de la Ley del 68, que solo define la entrega en propiedad como la línea de acción de una política de vivienda.

Fuente: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy