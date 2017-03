Conferencia sobre Fibromialgia

Muchos miles de mujeres uruguayas padecen fibromialgia, una enfermedad reumática que afecta severamente su calidad de vida. Es una patología compleja, un síndrome cuyos síntomas más comunes son dolor difuso crónico por más de tres meses, cansancio permanente, dificultad en el sueño, rigidez muscular, trastornos de memoria, colon irritable, depresión, y otros.

Como el paciente no presenta lesiones visibles y no es detectable en análisis de laboratorio, la fibromialgia es denominada una enfermedad invisible, fantasmal Para llegar a un diagnóstico los pacientes deben deambular por diferentes consultorios por varios años. Ahora no sólo los médicos reumatólogos pueden diagnosticarla sino también otros especialistas (neurólogos, psiquiatras, fisiatras) e incluso médicos clínicos.

La fibromialgia afecta en un 95 por ciento a mujeres de mediana edad, pero ya se ha diagnosticado en niños de corta edad. Los especialistas estiman que en nuestro país, como en todo el mundo, la fibromialgia está sub-diagnosticada por desconocimiento de los pacientes y de muchos médicos. La prevalencia de la enfermedad en mujeres en nuestro país se estima entre 2% y 8%.

La experiencia de la Asociación Uruguaya de Fibromialgia – la ONG que reúne a enfermos de fibromialgia y sus familiares- revela que esta enfermedad es escasamente diagnosticada en todo el país, tanto en el sistema de salud estatal como en mutualistas. La falta de médicos con conocimiento sobre fibromialgia y el desinterés de las entidades de asistencia en destinar recursos a su tratamiento, hacen imprescindible que la población se informe sobre la enfermedad y pueda ayudar a quienes la padecen.

Con esta finalidad, la Asociación Uruguaya de Fibromialgia ha organizado una conferencia sobre la enfermedad. Estará cargo del médico reumatólogo y fisiatra Carlos Uboldi, autor del libro “Dolor de Mujer. Fibromialgia”, especialista uruguayo reconocido por su exitosa experiencia en el tratamiento de pacientes fibromiálgicos.

El doctor Uboldi (post grado en Psiconeuroinminoendocrinología, PNIE) ha dirigido un equipo multidisciplinario que desde 2004 ha logrado mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

La conferencia sobre fibromialgia tendrá lugar el día Viernes 25 de marzo, a las 17 horas, en la Sala Roja del Palacio Municipal de la Intendencia de Montevideo (Piso 1 y medio, entrada por calle San José)

La conferencia está dirigida a todo público; la entrada y es libre y gratuita. Se invita especialmente a médicos del interior del país, interesados en conocer sobre la enfermedad.