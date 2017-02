Liceos nocturnos para adultos extra edad y jóvenes con condicionamientos laborales y/o salud

Descripción del Plan “Martha Averbug”.

PLAN 2009 CICLO BÁSICO – NOCTURNO PARA ADULTOS EXTRA EDAD Y JÓVENES CON CONDICIONAMIENTOS LABORALES Y/Ó DE SALUD.

PROBLEMA

Un alto porcentaje de jóvenes extra – edad y adultos que no han ingresado a la Educación Media del Sistema Educativo, o bien que no han culminado el mismo, se ven obligados a permanecer en una situación social que no le ofrece expectativas de mejora en su calidad de vida, ni en sus posibilidades de inserción laboral y/ó de crecimiento personal. La Educación Media Obligatoria, por mandato de la Constitución, debe ser garantizada por el Estado. El diagnóstico de la situación actual de los cursos nocturnos y extra-edad, evidencian gran debilidad a la hora de concreción de los objetivos primarios de la Educación Media, para la población objetivo de este Plan. La evidencia más generalizada es el vaciamiento de los grupos a partir de mitad de año.

POBLACIÓN OBJETIVO

Jóvenes extra – edad y adultos, mayores de 21 años, que no han cursado y/ó culminado el Ciclo Básico obligatorio.

Los motivos de esta situación son múltiples y diversos, por ejemplo: lejanía del centro de estudios, horarios de trabajo, falta de expectativas ante la oferta educativa, responsabilidades familiares, ingreso temprano al mundo laboral, el impacto de las expectativas institucionales homogéneas para una población heterogénea, razones de salud, entre otros.

MODALIDADES

Este plan comprende dos modalidades:

1) MODALIDAD 1 – PRESENCIAL

Para jóvenes extra-edad y adultos, mayores de 21.

Clases de 60 minutos.

Turno: de 3 horas reloj de clase, más dos recreos de 5 minutos cada uno.

Comprende 4 módulos: módulo 0 – Nivelación – 7 semanas (6 de clase y 1 de prueba), Módulo 1 – 12 semanas; Módulo 2 – 12 semanas; Módulo 3 – 12 semanas.

Todo el Ciclo Básico, insume un año y medio lectivo.

La carga horaria de cada módulo comprende 15 horas presenciales a la semana (las horas aula y las horas tutoría varían según el módulo) y horas no presenciales a la semana que complementen el currículo. Estas últimas implican trabajos domiciliarios de diferente índole: resolución de problemas, búsqueda de materiales, ejemplificaciones con la aplicacion de conocimientos a nuevas situaciones, etc.

2) MODALIDAD – LIBRE TUTOREADO – Anual, se lleva a cabo en el Programa Uruguay Estudia (PUE) en localidades pequeñas del interior del país con duración de un año.

Dirigida a adultos mayores de 21 años que nunca ingresaron a la Educación Media o tienen aprobado el 1er. o 2do. año del Ciclo Básico. Esta modalidad también contemplará las situaciones de personas que tengan impedimentos de salud, probados justificadamente.

El estudiante libre tutoreado, como lo indica la propia denominación, no asistirá a clases regularmente, debiendo asistir a tutorías, de tal manera que en un mismo año podrá completar las consultorías necesarias y acreditar el CB.

Está implementada en los Liceos Nº3, Nº6 y Nº61 de Montevideo, en los demás Liceos del Plan si hay estudiantes que se inscriban en la misma, el Liceo solicita la autorización al Consejo de Educación Secundaria y éste resuelve la habilitación.

