Bella Unión: Comenzó la obra de free shop más grande del departamento de Artigas EL Director de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Artigas, Arq. Hugo Ferreira informó que ha dado comienzo en la Avenida Artigas de la ciudad de Bella Unión una importante obra que construirá el Free Shop más grande del departamento con una superficie de 2800 metros cuadrados. Se trata de un gran salón comercial en una sola planta, diferentes espacios que oficiarán como vestuarios, oficinas, baños, etc. mientras que por la zona de calle Aparicio Saravia habrá una zona de depósitos de mercaderías. Según el Director Ferreira la obra es rápida debido a los modernos sistemas constructivos y concluirá en el mes de junio; marcando un antes y un después ya que este free shop traerá a Bella Unión un público que hasta ahora no llegó a la misma tomando en cuenta las dimensiones de los ya existentes. Para el primer semestre de este año, DFA anuncia la apertura de tres nuevas tiendas libres de impuestos en Aceguá, Bella Unión y Artigas para completar una inversión superior a los US$ 35 millones entre predios, obras y productos. Ropa e indumentaria, bebidas, alimentos, electrónica, cosmética y perfumería, además de líneas exclusivas de alta gama (Longines, TAG, Gucci, Bvlgari, Mont Blanc son las categorías del nuevo emprendimiento de DFA. Ropa, perfumes y productos de belleza son los rubros de mayor facturación, aunque por unidades las bebidas también ocupan una posición relevante.

