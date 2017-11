Presidenta de la Unión Vegetariana Internacional en Uruguay Desde el jueves 28 hasta el sábado 2 se encuentra presente en Montevideo la presidenta de la unión vegetariana internacional (IVU) – www.ivu.org -, señora Marly Winckler. El objetivo de la visita es reunirse con la comunidad vegetariana existente en el país, en especial con la unión vegetariana uruguaya (www.uvu.org.uy) para estrechar aún más los lazos fraternales que nos unen hace un buen tiempo. En este sitio: http://www.ivu.org/members/council/marly-winckler.html se puede apreciar un tanto su trayectoria. Uno de sus mayores logros fue organizar el único congreso mundial vegetariano que tuvo como sede Latinoamérica en la ciudad de Florianópolis; además del primer congreso latinoamericano vegetariano con sede en San Pablo. Desde hace años tiene una presencia constante en el consejo de la IVU ya que es fundadora y presidenta de la sociedad vegetariana brasilera. Antes de ser elegida presidenta de la IVU, se desempeño como representante de Latinoamérica y el Caribe por unos cuantos períodos. Luego de Montevideo, se trasladará a Buenos Aires para mantener contacto con Manuel Martí, actual representante para Latinoamérica y el Caribe ante la IVU. Previous: Uruguay nominado al Premio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Next: Crítica internacional eligió a Tanta Agua como Mejor película

