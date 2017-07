Miguel Battegazzore y Lara Campiglia inauguraron la exposición “Muestra de Garage” junto a Stella Artois El renombrado pintor Miguel Ángel Battegazzore presentó en Punta del Este varias obras inéditas, plenas de color y creatividad, junto a la multifacética Lara Campiglia, quien también expuso algunas de sus creaciones. Ambos artistas inauguraron en Casa María del Mar una espectacular exhibición denominada “Muestra de Garage”. Los invitados al vernissage, que fue acompañado por Stella Artois, tuvieron la posibilidad apreciar el singular colorido y la gran calidad de las obras de Battegazzore, y la original instalación de un automóvil Fusca ploteado con una de sus obras que propuso Campiglia. La artista también sorprendió al público con la presentación de llamativas mesas y alfombras pintadas a mano. Durante el encuentro, la reconocida marca de origen belga enriqueció la experiencia de los invitados, quienes tuvieron la posibilidad de apreciar el ritual de nueve pasos para servir una cerveza perfecta. Esta tradición, que los expertos reiteran en cada ocasión como verdaderos artistas, permite potenciar al máximo el incomparable sabor de Stella Artois. Battegazzore es pintor, escultor, escenógrafo y docente. Sus trabajos han sido exhibidos en diversas partes del mundo, como Washington, Berlín, Moscú, Nagoya y Florencia. Además, ha publicado libros sobre artistas de la talla de Joaquín Torres García, Pedro Figari, Luis Solari y Eduardo Yepes. Por su parte, Campiglia también es una artista muy versátil. Al igual que Battegazzore, sus pinturas han recorrido un gran número de ciudades, como Nueva York, Dallas, Estambul, Barcelona y Viena, donde presentó exposiciones individuales. En 2008, Campiglia se alejó del mundo empresarial para dedicarse a su verdadera pasión: el arte. Desde entonces ha incursionado en el diseño, la decoración, la orfebrería y la escritura. Previous: Facultad de Ciencias y autoridades en cierre de 1er. Escuela Antártica‏ Next: Secretariado Ejecutivo Proponer a la MR no respaldar el plebiscito contra la minería

