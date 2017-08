Gremio del IAVA: Subieron cantando “A redoblar” al bus y bajaron aplaudiendo para tapar a una hija de una víctima de tupamaros

Sobre las 14:30 horas del miércoles 20 de mayo sube un grupo de unos diez estudiantes a un ómnibus de la empresa Raincoop, en 18 de Julio sobre la ex plaza Onda que iba en sentido Independencia-Tres Cruces; pagan sus boletos y se dispersan amablemente en grupos a lo largo de la unidad, que ya iba bastante llena. Al transcurrir los minutos, ya sobre el Banco República empiezan a entonar el tema “A redoblar” en coro y desde distintas partes del ómnibus. En eso la gente se percata de que era algo más que un par de chicos cantando, y que era una intervención sin aviso en el viaje. Más detenidamente se visualizaba en algunas camisetas “Somos hijos de Desaparecidos” aunque sus edades no superaban los veinte años. Al terminar el tema algunos pasajeros aplauden y ellos se presentan como familiares de desaparecidos e invitan a la Marcha del Silencio mientras una chica grita al vocero, “aclará que somos del Gremio del IAVA”.

El Problema

Una señora pregunta amablemente a uno de los jóvenes ¿tu viviste la Dictadura? A lo que el chico le responde no, pero se lo que pasó. La señora pregunta ¿alguno vivió esa época? Y se desencadena una ola de contestaciones un tanto no hospitalarias sobre la señora, “Nosotros tenemos nuestra opinión y no nos interesa otra” contesta una chica; la señora continua comentando con un señor que la acompañaba, nosotros vivimos la dictadura, ustedes deberían de buscar también apoyar a los muertos en mano de tupamaros. El chico primeramente increpado dice nosotros apoyamos a las víctimas del terrorismo de Estado y la señora contesta deberían apoyar a todas las víctimas. La tensión no paró de escalar y los entredichos al punto que la mujer casi sin voz dice “mi Padre fue asesinado por Tupamaros” y la respuesta de los jóvenes fue entonar nuevamente la canción y empezar a aplaudir para tapar a los pasajeros que ya a esa altura apoyaban en sus comentarios a la señora, mientras que los que habían aplaudido a un comienzo guardaban absoluto silencio y desentendimiento.

Mujica tiempo atrás dijo que el problema de la Dictadura y la división de la sociedad en cuanto al tema iba a terminar cuando todas esas generaciones murieran, las que vivieron esa etapa del país ¿será cierto? Cada día son más los jóvenes que se dividen por este tema siendo la segunda y tercer generación desde el retorno de la democracia, muchos con serios problemas de historia en su escolaridad y otros solo escuchando una campana de la historia, sea de un lado o del otro.

