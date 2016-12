Operadores del Chuy y Barra del Chuy se preparan para recibir una de las mejores temporadas

Los operadores turísticos del Chuy y Barra del Chuy anunciaron este fin de semana un paquete de medidas para aprovechar la llegada de turistas a la frontera con Brasil, donde se destacan importantes beneficios para uruguayos y el beneficio por primera vez en la zona de tax free para los extranjeros.

De la mano de la Asociación de Free Shops del Chuy, y contando como aliados con precios que no han aumentado respecto a la anterior temporada, combustible de frontera que tiene descuento pagando con tarjeta así como un real que favorece a los uruguayos, los operadores turísticos apuestan a captar más turistas con importantes promociones.

Chuy y Barra del Chuy es un destino donde los visitantes pueden hacer turismo de compras, tomar sol en la playa a los pies del océano, disfrutar de la gastronomía de los dos países y descubrir lo mejor del turismo histórico que revaloriza a la zona.

Para las familias, tiene además el importante Parque de Aguas ubicado en Camping Chuy de la Barra y un nuevo Parque de Diversiones para niños ubicado en el centro del Chuy.

Los operadores turísticos destacan ademas la importancia de los beneficios que el Ministerio de Turismo propone para turistas extranjeros y uruguayos.

Beneficios especiales para uruguayos en su país;

Pagando con tarjeta de crédito y/o débito o dinero electrónico, descuento de 9% del IVA para consumidores finales en: Servicios gastronómicos de todo tipo (restaurantes, rotiserías, catering de eventos, etc.). Aplica para alimentos que no integren el concepto de hospedaje, consumidos dentro o fuera del establecimiento. Arrendamiento de vehículos sin chofer y Servicios para fiestas y eventos (no gastronómicos)

Beneficios para No residentes

Devolución del IVA sobre servicios turísticos prestados, hasta el 21 de abril de 2017, a personas físicas no residentes, siempre que sean abonados mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta, el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.

Los servicios comprendidos son:

– Servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

– Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos.

– Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en el literal anterior.

– Arrendamientos de vehículos sin chofer.

– Devolución del 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos a arrendatarios que sean personas físicas no residentes, siempre que el arrendamiento se realice en Inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado, sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior. Esta devolución operará hasta el 21 de abril de 2017. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta, el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.

Más beneficios

Régimen de Tax Free, para compras de productos incluidos en el régimen, realizadas en comercios adheridos al sistema, cumpliendo el trámite correspondiente en el momento de la compra y en tanto el egreso del país se produzca a través de alguno de los siguientes pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Carrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este, Puente Salto-Concordia, Puente Paysandú-Colón, Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y Chuy. Al momento de dejar el país, deberá completarse el trámite correspondiente para el reintegro, en los puestos debidamente identificados.

Iva cero en Hoteles.- Beneficio válido para extranjeros presentando documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA. Por lo tanto el impuesto no se cobra, no generando devolución.

Los peajes se pueden pagar en Pesos Uruguayos, Pesos Argentinos, Reales o Dólares.