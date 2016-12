UTEC comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad

UTEC a la opinión pública:

En su editorial del día lunes 19/12/2016 el diario El País titula “De nuevo problemas en la UTEC”. Al igual que en otras notas emitidas por este matutino en el pasado, realiza afirmaciones difamatorias y falsas, sin ningún tipo de respaldo documental. Esta vez, el título del editorial se inspira en una noticia del Semanario Búsqueda del jueves 15 de diciembre en la que, según El País, “un grupo de profesores de esa universidad denunció en una comisión de Diputados diversas y graves irregularidades”. De acuerdo a las Actas de las Comisiones Parlamentarias, no se ha hecho presente en el Parlamento a la fecha, ningún grupo de profesores de UTEC. ¿Cuál es la motivación o el sentido de mentirle a los lectores y a la opinión pública tan brutalmente?

En su edición del 7/12/2014, el diario El País, con las misma fortaleza documental y con el mismo respeto por sus lectores que en la edición de marras, tituló: “UTEC: investigan contratos para docentes y técnicos” y aventuró la existencia de múltiples irregularidades. En el mismo período, recibimos un pedido de informes exhaustivo y muy bien elaborado por el entonces Senador Gustavo Penadés, que fue contestado en tiempo y forma, por las autoridades de UTEC. Las respuestas brindadas fueron totalmente satisfactorias para el Dr. Penadés. Sin embargo, el diario El País nunca se hizo cargo de las denuncias y sospechas que divulgó.

Al final del editorial del pasado lunes 19/12 se hace un llamado a “evaluar seriamente qué es lo que realmente se está haciendo con los dineros de los contribuyentes en esta UTEC” y convoca a gobierno y oposición a mejorar los niveles de control. El País se equivoca al afirmar que UTEC no está siendo evaluada y/o controlada. UTEC ha expuesto su plan estratégico 2015-2020, su planificación y presupuestación anual ante el Parlamento Nacional, en cada instancia presupuestal del 2013 a la fecha.

Los gastos de UTEC son auditados en forma permanente por el Tribunal de Cuentas, auditores externos y presenta anualmente su ejecución presupuestal ante el Parlamento (fue explícitamente felicitada por la calidad de la información presentada en el último ejercicio contable). UTEC selecciona su personal docente y no docente bajo la modalidad de concursos públicos abiertos, forma parte y participa activamente del Sistema Nacional de Educación Pública y está en contacto permanente y fluido con el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los Intendentes Departamentales. Es parte de la cultura institucional, mantener un diálogo franco y abierto con toda la prensa nacional y departamental, que –informando libremente- en general suele consultar nuestro punto de vista cuando hay visiones encontradas.

Reafirmamos aquí, nuestra determinación a profundizar cualquier aspecto de la vida diaria de UTEC con quien manifieste interés genuino o con cualquier Poder del Estado que lo solicite.

Lo arriba expuesto, no quiere decir que no cometamos errores (que los hemos cometido) ni que no volvamos a cometerlos en el futuro. No obstante, podemos probar que actuamos con transparencia, honestidad y dentro del marco legal y ético que establece la legislación uruguaya. Con la misma claridad, expresamos que no estamos dispuestos a tolerar pasivamente que nadie en forma impune, sin argumentos y sin asumir ninguna responsabilidad sobre sus actos, descalifique a UTEC. Porque cuando lo hace se expresa sobre la probidad, ética y moral de quienes tenemos la responsabilidad de conducir la Universidad y sobre el conjunto de docentes y no docentes, que dejan diariamente lo mejor de sí en pos de construir oportunidades para los estudiantes del interior del país. Minan también la confianza, esperanza y expectativas, de los cientos de estudiantes que están escogiendo UTEC como su oportunidad de formación terciaria.

Consejo Directivo Central provisorio.