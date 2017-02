Investigadores del proyecto “Desafio Montenegro-Montevidéu” llegan al país utilizando biometano como combustible

Los técnicos del proyecto brasileño, que abastece un vehículo con combustible proveniente de residuos transformados en biometano, arribarán a la capital uruguaya este jueves 2 de febrero, batiendo así un récord. La visita permitirá a Biovalor —un proyecto del MIEM, el MVOTMA y el MGAP, con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y organizaciones públicas y privadas— profundizar respecto al uso del biometano como combustible para movilidad.

Este jueves 2 y viernes 3 de febrero de 2017, estarán en Uruguay dos investigadores del “Desafio Montenegro-Montevidéu”, un proyecto multidisciplinario coordinado por Fabrizzio Cedraz, presidente del Instituto Surear, y el profesor doctor Alexandre Wentz, profesional en bioenergía de la Facultad de Tecnología y Ciencias (FTC) de Brasil.

La visita de los investigadores permitirá al proyecto uruguayo Biovalor —un proyecto del MIEM, el MVOTMA y el MGAP, con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y organizaciones públicas y privadas— profundizar respecto al uso del biometano como combustible para movilidad. La exploración de este tipo de proyectos abre posibilidades para el país, teniendo en cuenta los requisitos tecnológicos y sus costos asociados, así como los beneficios y barreras para su desarrollo.

El biometano para movilidad puede resultar una alternativa atractiva al combustible tradicional en determinados sectores agroindustriales nacionales, con altos consumos en maquinaria agrícola.

Desafio Montenegro-Montevidéu

Se trata de un proyecto desarrollado por el Mestrado Profissional em Bioenergia de la FTC y por el Instituto Surear, con el apoyo financiero de la Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (SULGÁS), de Brasil.

El Instituto Surear para la Promoción de la Integración Latinoamericana es una asociación civil sin fines de lucro, de carácter educacional, cultural, científico, tecnológico y de investigación, que tiene como misión fomentar la identidad y la integración latinoamericana, con foco geoestratégico en América del Sur.

El viaje implica el recorrido de 856 kilómetros, partiendo de la ciudad de Montenegro, en Rio Grande do Sul, Brasil. Allí se abastecerá al vehículo con biometano producido en la planta piloto ubicada junto a la Usina de Compostaje y de Biogas de Ecocitrus (frutícola), para luego llegar hasta la capital uruguaya.

El biometano es un combustible que reúne todas las características del gas natural, con la ventaja de ser producido a través de procesos provenientes de fuentes renovables, como por ejemplo residuos de origen orgánico (estiércoles y residuos de agroindustrias).

El viaje entre las dos ciudades será el mayor en su tipo realizado en el mundo, y no prevé el reabastecimiento del combustible en el vehículo. Esto sentará un registro récord para un vehículo movido a biometano, fijando la mayor autonomía y rendimiento a nivel mundial. Supone alcanzar marcas superiores a 25 Km/m³ y solo dos litros de etanol hidratado.

Este proyecto además de aproximar Brasil a otros países latinoamericanos, también apunta a estimular la demanda por el uso del biometano. Su generación y aplicación está asociada a otras fuentes de energía renovables, como forma de generar desarrollo económico sostenible para Sudamérica, y alcanzar un mayor acercamiento entre las naciones de la región a partir de una iniciativa regional.

Biovalor y la valorización de residuos en el país

En Uruguay, a través del proyecto Biovalor se estudian y promueven las distintas posibilidades tecnológicas existentes para la generación de biogás, evaluando su factibilidad técnica y apuntando a la innovación.

Biovalor surge de la iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y el Ministerio de Ganadería, Agricultuyra y Pesca (MGAP), y es cofinanciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), así como por organismos públicos y privados. La agencia encargada de implementar el proyecto es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi).

El proyecto cofinanciará experiencias demostrativas de biogás para proyectos de pequeña a mediana escala de los distintos sectores agroindustriales uruguayos, seleccionados a través de un llamado a proyectos de valorización realizado a inicios del 2016.

En el sitio web www.biovalor.gub.uy ya es posible encontrar diversos estudios vinculados al biogás y su aplicación en el Uruguay, así como un simulador de generación de residuos y energía según distintos sectores y tamaños de establecimientos.

El proyecto cuenta con una alianza para cooperación técnica con la Facultad de Ingeniería de la UdelaR así como con otros referentes regionales como CiBiogás, institución científica, tecnológica y de innovación situada en el Parque Tecnológico Itaipú, Brasil.