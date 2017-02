La Banda Sinfónica de Montevideo presenta MAMMA MÍA! TRIBUTO A ABBA junto a Carmen Pi y Coralinas.

Jueves 16 de febrero 20.30 horas en el Teatro Solís.

Homenaje al legendario grupo sueco cuya música marcó a generaciones.

Entradas en venta en Tickantel y boletería del Teatro. Precio $150.

La Banda Sinfónica de Montevideo comienza su Temporada 2017 -en la que celebrará su 110 Aniversario- con una nueva presentación del espectáculo MAMMA MÍA! tributo a ABBA, junto a Carmen Pi y las Coralinas, el próximo jueves 16 de febrero a las 20.30hs en el Teatro Solís. Luego de dos presentaciones a sala llena durante 2016 y de participar de la Marcha de la Diversidad, a pedido del público regresa este espectáculo que repasa los principales éxitos del legendario grupo sueco, incluyendo temas como I Have a Dream, Dancing Queen, Take a Chance On Me, Super Trouper, Money, Money, Money, Chiquitita, Voulez-Vous, Waterloo, entre otros.

Desde que ABBA saltó a la fama en el Festival de Eurovision en 1974, su música ha capturado los corazones de personas de todo el mundo. Hoy en día, más de 40 años después, las canciones creadas por Benny Andersson y Björn Ulvaeus, interpretadas vocalmente con pasión y compromiso por Agnetha Fältskog y Anni-Frid “Frida” Lyngstad, son consideradas una parte importante del canon musical internacional. Gracias a su estilo simple y un sonido único, lograron trascender las barreras culturales e idiomáticas, marcando musicalmente a varias generaciones y hasta nuestros días.

El concierto MAMMA MÍA! tributo a ABBA será dirigido por el maestro Martín Jorge, director titular de la Banda Sinfónica de Montevideo.

La Banda Sinfónica de Montevideo, desde su creación en 1907, se ha caracterizado por la cercanía con su público y se ha destacado por su esfuerzo ininterrumpido de difusión y divulgación musical en todo el territorio nacional. Ha sido pionera en democratizar el acceso a la música sinfónica con conciertos en todo tipo de escenarios, llegando a los más alejados rincones de Montevideo. La BSM es una unidad del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

Carmen Pi es una de las más destacadas vocalistas de jazz de la actualidad. Su formación amplia y su prolífico trabajo como docente, compositora, directora coral son las claves que reflejan una mirada amplia, generosa y desprejuiciada propia de una gran artista.

Las Coralinas es la agrupación coral femenina formada en 2009 por su directora Carmen Pi. Doce mujeres, canciones poderosas y arreglos que emocionan son las características de este conjunto nominado a dos premios Graffiti en el 2013.

Coralinas (integrantes)

Sopranos: Janisse Richard, Lucianna Arma, Belen Cuturi, Analía Prada.

Contraltos: Josefina Martino, Inés Errandonea.

Mezzos: Magdalena Mieres, Sofia Bernadoni, Camila Ferrari.

Mezzosopranos: Agustina Chiparelli, Eugenia Mosca, Julieta Castro.

Dirección: Carmen Pi.