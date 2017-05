Alejandro De Barbieri, con su generoso y sabio estilo, brindó una edificante charla en la Escuelita Bíblica Barrio Maracaná

El prestigioso profesional Alejandro De Barbieri, el autor de “Educar sin Culpa”, brindó una edificante charla el sábado 13 de mayo en la Escuelita Bíblica Barrio Maracaná, en Montevideo, una obra de apoyo en valores para niños y sus familias que viven en un contexto de vulnerabilidad social, y que promueven Dalsir Ibarra y Silvia Paz.

Sí, se puede.

Compartimos los conceptos en el muro personal del Facebook de Alejandro De Barbieri.

“Escuelita Barrio Maracaná: historias y personas que INSPIRAN!

Queridos Amigos, en este día de la Madre les deseo que todos podamos amar con ese amor incondicional de aceptar de abrazar y de mimar sin juzgar! No hay mejor ansiolítico que un abrazo de madre (o padre o tío o abuela) que abraza y sostiene los dolores de cada día. En este día especial les quiero compartir una historia. En este último mes nos han llegado muchos pedidos de charlas desde escuelas, liceos etc. Pero llegó uno muy especial, de Silvia y Dalsir, un matrimonio que vive en El Barrio Maracaná, hace mas de 30 años y hace dos años, trabajando desde su Escuelita Bíblica dan de merendar los fines de semanas a más de 50 niños y 20 adolescentes. En la semana los apoyan con sus estudios, deberes, etc. Valores son acciones, y esta pareja como tantas silenciosas que hay en nuestro querido país, decidió abrir su casa literalmente para dar un servicio a la gente a los vecinos. Nos pidieron si ayer previo al Día de la Madre podríamos charlar con las madres, y allá fuimos junto a Marcela Arocena y María De Barbieri, a conocer la obra y sumar desde nuestro lugar. Charlamos con las mamás sobre lo importante del vínculo, de la atención, de la confianza, de la paciencia para educar, de la función clave de la ‘autorregulación emocional’ de sus hijos. Se produjeron emociones, risas, llantos y un amor profundo por sus hijos. El amor de Silvia y Dalsir, de sus hijos y yernos que colaboran se ven en los detalles de preparar bombones para las mamas, preparar dos tortas que ya verán en las fotos, par que hijos y madres disfruten del día. Toda la familia trabaja para este gesto de amor de salvar al niño para salvar al adolescente y al adulto. Muchos niños tienen a sus padres privados de libertad, las madres trabajando todo el día para poder servir un plato de comida y llevarlos a la escuela. Los niños cantaron, jugaron, les leyeron cartas a sus mamás. Silvia y Dalsir corriendo de un lado para otro para que todo salga bien, hace días que no duermen bien preparando este evento. Se me ocurrió como regalo del Día de la Madre que lo que podíamos hacer nosotros era contar esta historia, para podamos todos juntos valorar la cantidad de uruguayos anónimos que desde sus barrios y ciudades con gestos como estos cambian la sociedad. Y también para que se sumen, cada uno como pueda, donando tiempo, o harina o dinero para lo que ellos precisen. No lo que nos sobre sino lo que ellos precisen para poder continuar su obra. Dalsir nos mostró el patio que quiere arreglar par que los niños jueguen y tantas cosas más. Aquel que le parezca que puede sumarse en gesto voluntario de amor, sin mas, se comunica por privado con nosotros, así nosotros le hacemos llegar los datos de la familia. Les dejo aquí algunas fotos y el álbum de google fotos con la visita, para que vean esas caras, esos rostros de amor de madres e hijos, que ayer de tarde nos hizo emocionar de que hay otra sociedad posible naciendo y que depende de nosotros , para que dentro de 20 años estos niños y adolescentes sean adultos maduros con estudios, con ganas de vivir y no hayan caído en el desgano, la apatía, la falta de oportunidades laborales, las adicciones, etc. Alguien dijo alguna vez que hay que saber ser profeta y mendigo, profeta cuando uno anuncia desde su humilde lugar, la esperanza, el optimismo y la alegría de vivir, y mendigo para pedir lo que precisamos, lo que alguien necesita. Que podamos salir de la apatía, para que nos duela el dolor del otro y poder así caminar con ese amor de madre que todo lo hospeda y lo abraza para luego confiar en los demás. Van aquí las fotos!

Les dejo el link con todas las fotos de la visita a la Escuela, ojalá se puedan sumar para que esta pareja pueda seguir cansándose amorosamente pero darles un poquito de aire para que respiren y sigan!

¿Dónde estarán estas madres y niños en 20 años? ¿Qué hicimos nosotros para que estén donde están o para que dejen de estar donde están?

Les dejo el face: Escuelita Biblica Barrio Maracana, para quienes deseen contactarse directamente.

https://goo.gl/photos/8Ckghta6gcTP6fxCA