Aníbal V. Abreu: “Los comentarios de la senadora Constanza Moreira son preocupantes”

“Los comentarios del Sr. Comandante en Jefe del Ejército en los 206 años de esa institución, fueron reveladores respecto a la realidad de las FFAA. Pero las declaraciones de la senadora Constanza Moreira, son preocupantes” expreso el dirigente del Partido Nacional. Aníbal V. Abreu, quién viene alertando desde hace mucho tiempo sobre los peligros de tomar con ligereza el marco de defensa y el futuro de las FFAA, ante las declaraciones respecto de la legisladora sobre “si las fuerzas no son capaces de hacer este pequeño sacrificio que el país está pidiendo, me pregunto sobre su capacidad en otros planos, sobre su heroísmo”.

“Es una afirmación ignorante y atrevida” señalo Abreu.

“Es preocupante que en un razonamiento tan básico y panfletario. Senadores de la República, confundiendo una institución base del sistema democrático como si fuera una persona física con decisiones particulares“. No señora, esta institución cumple con la Constitución y las leyes. Los que deben ver por los sacrificios son los gestores… Pero es curioso que se hable alegremente de sacrificio después de un periodo de bonanza y derroche, donde se ha confundido groseramente, donación sin contrapartida con equidad”. Agregó, refiriéndose a Moreira, respecto a los ‘privilegios’ de los militares y los sacrificios, se preguntó: “¿Sabe lo que significa el Estado militar cuando afirma que no pueden ser el único sector que no tenga edades de retiro y estar activos y pasivos al mismo tiempo?”.

“La pregunta es: ¿qué sacrificio económico realiza la Senadora Moreira para el país? Porque ella sí es una persona física… Pero no es cualquiera , es una senadora de la Republica que debería hablar claro y responsablemente respecto al sacrificio económico que hacen, no solo las FFAA, sino la sociedad la sociedad toda, que se ajusta el cinturón frente al derroche de ANCAP, que si hubiera sido invertido en la Defensa y en las verdaderas causas sociales nos daría mucha tranquilidad” .

Pero la cosa no se queda ahí… por su parte la senadora Lucía Topolansky dice que hay beneficios de los militares que deben ser recortados, sin importarle mayormente porque la situación es singular y el legislador en todas partes del mundo le otorga un tratamiento especial en algunos caso, pero le exige renuncias a muchos derechos…”.

Asimismo, “Topolansky dijo que hay que distinguir a la tropa de la oficialidad ignorando que las FFAA es una organización vertical y ningún cuadro tiene horas extras, nocturnidad ni presentismo, ni sindicato ni paritarias ni consejos de salarios…, ignorar esto es como pretender entre el nivel gerencial y el operativo, técnico o administrativo en cualquier organización pública.

“Finalmente recién ahora parece que se acuerdan del tamaño y nuevas funciones del ejército, después de 12 años de postergación y desamparo, y esa expresión, qué pasó desapercibida, es muy delicada… Está hablando de saber que FFAA necesitamos, o sea reconociendo que primero hay que hacer un estudio previo, pero no les interesa. Porque hoy se preocupan por un impuesto y de descubrir privilegios y lo que menos importa es saber que dimensión y que costo debe tener esta Institución, peligroso”.

A su entender “estamos asistiendo a un momento histórico, ya lo hemos dicho, el día que un partido político comenzó a querer realizar cambios en las FFAA buscando reducirla a una posición figurativa”.

Aníbal V. Abreu de la lista 404 Dignidad Nacionalista es coordinador de un grupo de trabajo que viene trabajando desde el año 2009 sobre esta temática.