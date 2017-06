Marcelo Areco encabeza innovadora misión para llevar el fútbol y a Peñarol a todo el país

El dirigente de Peñarol, Marcelo Areco desarrolla con su equipo de trabajo una innovadora propuesta para reposicionar el valor que su club le debe dar al hincha de Peñarol del interior del país y descentralizar el fútbol uruguayo, ampliando su propuesta a la puesta a punto de todos los estadios del país y recuperar el tradicional rol social que siempre cumplió el club aurinegro.

En ese sentido, Areco encabezará desde fines de este mes la gran misión de realizar en persona una recorrida y visita a todos los estadios deportivos del país, para lo cual se reunirá con intendentes de todos los partidos políticos, buscando puntos en común que permitan la recuperación de estos espacios deportivos.

La recorrida de Areco, comenzará en el norte del país, donde apuesta también a escuchar mano a mano las demandas de los hinchas de Peñarol y de los hinchas del fútbol en general que añoran ver un partido de fútbol cerca de su casa y en familia.

¨Asumo la responsabilidad que me toca, como dirigente, en ver al fútbol siempre desde el centralismo de Montevideo. Hemos recibido en los últimos tiempos acertados reclamos de llevar el fútbol y a Peñarol a los Estadios del interior. También hinchas de otros equipos, de cuadros locales y departamentales, nos cuentan la necesidad de las ciudades del interior de tener un espectáculo deportivo que sirva para revitalizar los domingos y el comercio que se mueve en ese sentido. Creemos que es tiempo de escuchar a cada hincha de Peñarol y también a cada hincha del fútbol uruguayo, el cual sin dudas, como muchos, quieren volver a las canchas en familia¨, expresó Areco.

Esta semana, Areco adelantó parte de su propuesta a los intendentes Daniel Martínez, Enrique Antía y Carlos Enciso, lo que tuvo buena recepción de los jefes comunales.

La idea es sencilla; en un lapso de tres años, Peñarol deberá jugar, al menos, un partido a beneficio en cada departamento del interior del Uruguay.

Escuchar al hincha en cada rincón del país

La propuesta que Marcelo Areco trasladará a todo el país, y que no está supeditada a una eventual llegada del Movimiento 2809 al poder, dará sus primeros pasos cuando Areco encabece la misión de realizar en persona reuniones con autoridades comunales que ven el deporte un factor de unión a favor de la convivencia y una herramienta para la solidaridad.

Consultado sobre esta idea, Areco subrayó que, “Peñarol es la institución más grande que tiene este país y tiene el deber de acercarse a su gente. Peñarol es Uruguay y no solamente Montevideo”. Agregó que, “si nos marcamos un cronograma y entendemos lo que significa para la gente del interior tener contacto con su Peñarol, vamos a poder lograrlo”. Además, dijo que “en Peñarol hay muchos jugadores del interior del país y creo que para ellos será muy lindo jugar para su gente con la camiseta que hoy defienden con tanto orgullo y profesionalismo”

En cuanto al valor social de la iniciativa, Areco dijo que, “nuestro proyecto implica que cada peso que quede de ganancia luego de cada partido, sea utilizado de forma benéfica. Es parte de la responsabilidad social que una institución como Peñarol le debe a su gente”. En cuanto a la responsabilidad social, hizo referencia al trabajo de las peñas oficiales, “si las peñas de todo el país pueden hacer el esfuerzo y tener la solidaridad de salir por las noches heladas a alimentar a los que más lo necesitan, qué podemos pedirle al Club con todo su poder”.

El dirigente subrayó que, “esta no es una propuesta electoral porque los socios del interior no tienen los mismos derechos a la hora de votar que los de Montevideo. Si bien eso es algo que también queremos cambiar, esta propuesta quiere acercar a Peñarol a cada hincha en cada rincón del país que lo hizo lo que es hoy”. Finalmente, Areco hizo hincapié en que, “para que Peñarol vuelva a los triunfos, los necesitamos a todos y los vamos a escuchar a todos, no creemos en iluminados, sino en carboneros de ley que aportan su granito de arena para la gloria de todos”, expresó Areco.