Julián Schweizer hizo podio en Perú y subió un enorme escalón en su carrera convirtiéndose en el primer longboarder y también surfista uruguayo en clasificar los torneos de primera división.

El longboarder uruguayo Julián Schweizer hizo historia este domingo 30 de julio en las olas de playa El Elio, Perú, tras ubicarse en segundo lugar en el Huanchaco Repalsa Longboard Pro, torneo del circuito mundial de tabla larga.

Con el resultado Schweizer se convirtió en el primer longboarder y también surfista uruguayo en clasificar a un evento de la primera división del circuito mundial de la World Surf League en todas sus modalidades.

Schweizer dijo luego de la victoria: “Me siento increíble. No tengo palabras que describan este momento. Es el resultado de mucho esfuerzo y dedicación que he puesto estos últimos años. Es un sueño hecho realidad el entrar al tour mundial de longboard. Las olas estuvieron buenas en el campeonato, en el día final estuvo grande y fue muy cansador. No pude encontrar una buena ola en la final pero estoy super contento de ubicarme segundo detrás del actual campeón mundial”.

Camino a la gran final Schweizer le ganó a Jeferson Silva y Alex Salazar de Brasil, y a Keane Ramos de Perú en ronda 1, a Carlos Bahía de Brasil, Joel Ucañan y Gino Pérez de Perú en ronda 2, a Jeferson Silva nuevamente en cuartos de final y a Joel Ucañan también por segunda vez en semis.

En la final con el mar gigante no pudo encontrar las olas que venía encontrando a lo largo del torneo y finalizó en segundo lugar.

El resultado lo clasifica al evento más importante del mundo de longboard.