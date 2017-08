“Aprender a amar” de la Iglesia Católica inicia los cursos de capacitación a distancia

Se trata de una propuesta de educación afectivo-sexual para padres y docentes que se ofrece en forma gratuita a partir del lunes 21 de agosto.

El primer curso de la Iglesia Católica de Montevideo a través de su portal web y una nueva plataforma de educación a distancia, se apoya en el trabajo de un equipo multidisciplinario que considera la persona humana en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, y reúne la experiencia ganada en más de cuarenta años de labor.

El curso consta de nueve módulos temáticos. Cada uno incluye entre 3 y 5 videos de aproximadamente 15 minutos de duración cada uno, lecturas complementarias y un foro para comentarios y hacer consultas a los moderadores.

Al final de cada módulo se realizará una prueba, que habilitará a comenzar el siguiente.

En la sede del Club Católico un equipo de profesionales presentó “Aprender a Amar”, un curso online de educación afectivo-sexual para padres y educadores que se ofrecerá de modo gratuito a través del portal web de la Iglesia Católica de Montevideo.

El encargado de abrir el acto fue el Cardenal Daniel Sturla, quien se refirió a la iniciativa de la Arquidiócesis de ofrecer, a través de una plataforma online, su experiencia acumulada durante años en distintos campos. El primer curso se basa en los manuales “Aprender a Amar” de editorial Logos. La docente principal es la psicóloga Liliana Olivieri, máster en comunicación familiar y con casi 40 años de experiencia, a su vez autora principal de los libros que se usan en más de 120 colegios de todo el continente.

El Arzobispo de Montevideo explicó que “cuando comenzamos el proyecto de revitalización del Departamento de Comunicación nos pareció importante hacer uso de las nuevas tecnologías para hacer un aporte a la sociedad”. También se refirió al equipo que trabajó en el proyecto “que son quienes apoyan desde su profesionalidad y experiencia. Son ellos, laicos que se desempeñan en la educación, la medicina, el trabajo social o la psicología, los que más saben de estos temas y por lo tanto los que llevan este proyecto adelante”.

El curso

Según se explicó en la presentación, el curso consta de nueve módulos temáticos. Cada uno tiene entre 3 y 5 videos de aproximadamente 15 minutos de duración cada uno, así como lecturas complementarias. En el contexto del curso habrá un foro para intercambiar dudas y comentarios, así como hacer consultas a los moderadores.

Según la cantidad de inscriptos, se configurarán grupos con fechas de comienzo establecidas. Tendrán prioridad las instituciones que inscriban a sus cuerpos docentes.

Los principales contenidos de la propuesta son los siguientes:

Educación Afectivo Sexual Padres y docentes, líderes en la educación Inteligentes y libres. Antropología y teoría del conocimiento Iguales y distintos. Anatomía y fisiología Fuertes y felices. Psicología, pedagogía, educación en valores y psicoafectividad Capaces de amar. Sociología, derecho, comunicación y cultura Psicología del desarrollo Adolescencia Equilibrio y madurez

Un proyecto para toda la comunidad educativa

En la presentación, la psicóloga Liliana Olivieri también destacó que el material se produjo “con un grupo de médicos, antropólogos, maestros, docentes de secundaria; un grupo de 15 personas trabajando de manera multidisciplinaria”. El material abarca desde el nivel inicial hasta el bachillerato. “Es un proyecto que abarca 15 años de enseñanza – aprendizaje” agregó.

La profesional argentina consideró que “las instituciones educativas son la vía regia para propagar un cambio” y “en América Latina cuesta mucho implementar cualquier proyecto en educación sexual”.

También docente, Olivieri aseguró que “este proyecto apunta a educar a toda la comunidad educativa: padres, docentes, y juntos, en sintonía, educar a los alumnos y a los hijos”. Y prosiguió ,“lo que educa el carácter es la familia. El alumno no se parece al docente, sino a la familia”.

La encargada de este trabajo afirmó que “es un proyecto a largo plazo”, por tanto “no alcanza con unos pocos talleres para gestar un amparo a la vida saludable, no alcanza para formar el carácter para desarrollar hábitos de autoprotección, no alcanza para fortalecer a una persona que no debe ser agredida, ser víctima de violencia o de abuso”.

En esta línea de razonamiento, Olivieri se preguntó “¿son solamente los maestros los que van a dar educación sexual?”. La respuesta tajante fue “no, porque la familia es la primera y principal educadora, es un derecho de la familia. Para eso se debe educar también la familia”.

La magister en educación familiar sostuvo que “es importante que los niños, niñas y adolescente tengan conceptos, información científica”. Pero reflexionó que “para cierto temas como la autoprotección, prevención de abusos y violencia, se necesita desarrollar un carácter sólido”. “Y para esto se necesita tiempo, desde inicial hasta el final del bachillerato” agregó.

Más adelante, la docente habló sobre la importancia de la prevención primaria en salud psicofísica, y enfatizó en los siguientes aspectos: prevenir embarazos adolescentes, prevenir adicciones (de alcohol y otras drogas), prevenir infecciones de transmisión sexual, prevenir violencia y abuso, luchar contra la discriminación.

La docente afirmó que “más que educación sexual esto es educación afectivo sexual”. Explicó que cuando se habla de “preparar para entablar relaciones interpersonales, esto es preparar a las personas para amar, para amar a otro y para ser amado, para sentirse que son capaces de este amor y entablar lazos con carácter de permanencia y que se hagan cargo de sus afectos”.

Siguiendo con su alocución, Olivieri aseveró que “educar el carácter no es sólo tener en cuenta la genitalidad, sino también el cuerpo, la inteligencia, la afectividad, la voluntad y la espiritualidad. Lo trascendente de la persona humana”. Explicó a los presentes las habilidades intrapersonales que deben desarrollar los niños y adolescentes, y los definió didácticamente como los cuatro autos: “autoconocimiento, autoestima, autodominio y autonomía”.

Antes de finalizar hubo un espacio para las preguntas y aclaraciones de los asistentes a la presentación.

Preguntas frecuentes

¿Dónde se hace? En la web cursosadistancia.icm.org.uy

¿Cómo me inscribo? En la misma web

Yo envié un mail, ¿es lo mismo? Se te contestará con el pedido de que crees un usuario en cursosadistancia.icm.org.uy

¿Tiene costo? Es gratuito

¿Hasta cuándo me puedo inscribir? Hasta el 27 de agosto inclusive

¿Si me quiero inscribir después del 28 de agosto? Se abrirá otro período de inscripciones, lo anunciaremos a través de icm.org.uy

¿Cuándo comienza? El 21 de agosto se habilitará el módulo de presentación. El lunes 28 cargaremos el primero de nueve módulos

¿Lo puedo hacer a mi ritmo, o hay una fecha de final fijada? Todos los lunes, hasta el 23 de octubre, se subirá un módulo al sistema. Los usuarios podrán avanzar a su ritmo a medida que se habiliten las unidades

¿Cómo se certifica que aprobé el curso? Con el resultado satisfactorio (60% como mínimo) en todas las pruebas aplicadas

INSTITUCIONES: Pueden inscribir a su personal de modo individual. Si desean hacer el curso a un ritmo diferente, pueden contactarse con cursos@icm.org.uy para consultar por fechas especiales.

¿Más información? Podés escribir a cursos@icm.org.uy