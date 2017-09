Abuela Coca en Plaza Mateo Abuela Coca regresa al mítico escenario de PLAZA MATEO y le da la bienvenida a la primavera con mucho tuco y flores. La cita es el sábado 23 de Setiembre a las 21hs en el marco del festejo de su cuarto de siglo y previo al lanzamiento de su nuevo DVD “25 años” próximo a editarse con Montevideo Music Group. Musicaliza: DJ Saza Rob. Entradas en venta en Redtickets. Los últimos años la banda ha viajado por América Latina, presentando su música en Brasil, Argentina y Cuba y ha producido música nueva presentando recientemente el videoclip del tema “Mi ventana” donde con la cámara viajera de La casa del Reggae y la realización de Cuenco Cine muestran el camino que sigue recorriendo el colectivo. Durante el 2016 realizaron una gira por España donde la banda visitó Foz, Barcelona, Valencia y Alicante una abuela que rejuvenece cada primavera cuando cumple años y sigue unida por amor a la música que surge de la comunión de sus integrantes. Mi ventana – clip oficial Realización: Cuenco Cine / Dirección: Piero Sabini / Cámaras Estudio: Matias Viera, Sol Infante, Ricardo Fontana, Martin Klein, Flor Abondanza Cámara Viajera: La Casa Del Reggae Edicion Piero Sabini – Ricardo Fonanta Post Produccion Piero Sabini – Sol infante. La banda esta integrada por Alfredo Giannotti y Gonzalo Brown en voces, Roberto ”palito” Elissalde en guitarras, Fernando Vera en bajo, Eduardo ”chancha” Elissalde en bateria, Andrea Viera en saxo y flauta, Martin Morón en trombón, junto a Paulo Zuloaga en saxo y Federico Blois en percusión. Previous: Capacitaciones sobre Planilla de Trabajo Unificada

