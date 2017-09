“Conversatorio sobre el Futuro del Trabajo en el departamento de Maldonado” El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; y el presidente del Codicen, Wilson Netto; participarán junto a los estudiantes en el plenario del “Conversatorio sobre el Futuro del Trabajo en el departamento de Maldonado”, que se focalizará en el Turismo. La actividad se realiza dando continuidad a la iniciativa de “El Futuro del Trabajo”, propuesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2016, cuyo antecedente más próximo es el “Conversatorio sobre el Futuro del Trabajo” realizado en el mes de abril del corriente año en Montevideo, que contó con la participación de estudiantes de CES y CETP/UTU. La iniciativa de OIT se vincula estrechamente con el espíritu y objetivos de la Estrategia de “Cultura del Trabajo para el Desarrollo”, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y adoptada por el Gobierno Nacional. “Conversatorio sobre el Futuro del Trabajo en el departamento de Maldonado” Jueves 14 de setiembre Plenario con Autoridades 11:20 hs Escuela Superior de Alta Gastronomía Parada 12 Rambla Claudio Williman. Fuente Imagen: www.radiorural.uy Previous: Todos por Lucas: Noche de Cena

