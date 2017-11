Cientos de padres protestan contra la Guía de Educación Sexual: hubo provocaciones de los “diversos” El pasado sábado 18 de noviembre cientos de padres convocados por el movimiento “A mis hijos no los tocan” bajo el lema “No a la guía, no a la Ideología de género en las escuelas” se concentraron en las principales plazas del país para manifestarse en contra de la polémica Propuesta para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria presentada en julio de este año por el Consejo de Primaria, la organización Gurises Unidos y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Convocados por las redes sociales cientos de ciudadanos se manifestaron en las plazas principales de cada departamento exigiendo que se baje la “propuesta para el abordaje de la educación sexual”, llevaban carteles, bombos, y música a muy alto volumen haciendo sentir su voz. En cada manifestación se pasó lectura de una proclama que todos los grupos llevaron en común, la cual dirigió su mensaje al Presidente de la República y a la Ministra de Educación y Cultura además de brindar argumentos en contra de la “propuesta”, donde entre ellos aparece el principio de laicidad, el derecho de los padres a instruir moralmente a sus hijos, las críticas a las actividades que plantea la “propuesta” como la actividad 10 “besos, cosquillas y abrazos” y la inclusión de la ideología entre las líneas del manual. También aclararon que no están en contra de la educación sexual en las escuelas, siempre y cuando sea con un enfoque biológico y a una edad adecuada. ¿Diversos? Sin embargo, comentó Christian Guevara, uno de los organizadores, “mientras pacíficamente nos manifestábamos en contra de la ideología de género llegó un grupito de militantes de la ‘diversidad’ a romper nuestros carteles e insultarnos por nuestras ideas. No sé donde quedó el discurso de la ‘diversidad’ se ve que es aplicable solo a algunas ideas y no a los demás… Qué poco inclusivos ¿no?” En ese sentido, “les comentamos que no íbamos a caer en su jueguito provocador y que no éramos ‘Homofóbicos’ ya que esa patología no existe y menos en los manuales de psiquiatría”. Según Guevara “también les dijimos que sólo estábamos expresando nuestras ideas y que oponerse a la ideología de género no es odiar a los homosexuales ni padecer una enfermedad. Por favor, no nos discriminen! Pero bueno… optaron por el odio y los insultos…”. Previous: Cotryba y Zoonosis organizan jornada de sensibilización en Salto Next: Feria Navideña en apoyo a la Fundación Nuestro Camino

