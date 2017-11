Conflicto de intereses en la salud en charla promovida por el Colegio Médico del Uruguay Días atrás se realizó la charla “Conflicto de intereses en la salud” en el NH Columbia a instancias del Colegio Médico del Uruguay (CMU). Como invitado especial estuvo el Dr. Rodrigo Salinas, medico chileno experto internacional en la temática. El presidente del CMU, Dr. Néstor Campos, dio inicio a la actividad. Agradeció la presencia del ministro de Salud Pública, Jorge Basso, quien a su vez comentó que su cartera apoyó la incorporación de una partida extra en el Consejo de Salarios para que médicos de instituciones privadas y públicas tuvieran cursos donde se trate el tema conflicto de intereses. Luego tomó la palabra el Dr. Salinas. Definió el conflicto de intereses como el conjunto de condiciones en las cuales el juicio profesional referente a un interés primario (como es el caso de la atención del paciente) puede ser indebidamente influido por un interés secundario (tal como una ganancia pecuniaria). Salinas sostuvo que una de las claves para entender el problema que existe en el conflicto de intereses es comprender que la sociedad entrega a los médicos un status especial en la medida que tiene la confianza que el médico va a anteponer el interés del paciente frente a otro tipo de intereses, “lo que transforma el interés del paciente en el interés primario”. Destacó como uno de los aspectos más importantes en la relación médico-paciente la confianza. Remarcó que ésta es vital para que el tratamiento tenga efecto y dijo que los médicos deben preocuparse por cómo son percibidos por la población. Asimismo, afirmó que para que la medicina capte la confianza de la gente “y entregue los especiales privilegios que la sociedad asigna a los médicos”, se requiere que determinados supuestos se den por hechos: 1) el médico es digno de confianza; 2) el médico antepondrá el interés del paciente; 3) los médicos se autorregulan en el bien de la comunidad. Por mayor información, en el siguiente link se puede acceder a la exposición completa: https://www.youtube.com/watch?v=o0OglF_5bFc Previous: Choperas Beer House en Uruguay hasta en 18 cuotas sin recargo

