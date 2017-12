Diputado Tabaré Viera aboga por un Sistema Nacional de Atención a la Drogadicción En la media previa de la sesión de la Cámara de Representantes del pasado martes 5 de diciembre, el diputado Tabaré Viera (Partido Colorado) habló sobre la necesidad de desarrollar un sistema nacional de atención a la drogadicción. El diputado colorado por Rivera dijo que “me preocupa quienes ya tienen la enfermedad de la adicción” y advierte “no hay políticas desde el Gobierno, que tiendan a la recuperación de los adictos”. En ese sentido agregó que en general, si bien existen clínicas particulares que no son accesibles a toda la población, organizaciones no gubernamentales e iglesias, son insuficientes, y no brindan la respuesta buscada que es la recuperación de los adictos. Viera, aseguró que ya sea por abstinencia o por los efectos de las drogas, existe una fuerte asociación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos: “Todos sabemos que eso está en la base del delito, básicamente hurtos, pero del hurto a la rapiña hay muy poca diferencia”. Por lo tanto, Viera se comprometió en trabajar en proyectos integrales y sostenibles que colaboren a desarrollar ese sistema nacional de atención a la drogadicción, considerando que “el Gobierno -dado el aumento de la violencia- tiene que fomentar una política activa y eficaz al respecto”. Viera también expuso sobre el sistema carcelario, destacando que “hay casi doce mil personas privadas de libertad en las distintas cárceles del país y un altísimo porcentaje de reincidencia”. Recordó, asimismo que en una de sus visitas al centro de reclusión de Cerro Carancho, en Rivera se encontró “con cuatro jóvenes reclusos de entre dieciocho y veinte años. Dos de ellos, o sea el 50%, eran analfabetos. Si no invertimos en más y mejores centros de reclusión, que tiendan a la rehabilitación ‑no niego que se han hecho esfuerzos pero claramente son insuficientes‑, vamos a seguir teniendo una importante fuente de delito”. Previous: Lanzamiento del Portal Uruguay Emprendedor Next: Tienda Inglesa y Coca-Cola hacen realidad el sueño de conocer la fábrica de juguetes de Papá Noel

