Jueces, fiscales y académicos analizan en el Parlamento impacto del juicio penal en las cárceles El nuevo Código de Proceso Penal ha sido una de las novedades del año. A poco más de un mes de su puesta en marcha, jueces, fiscales, defensores y académicas analizan las transformaciones que la nueva ley puede traer a las cárceles y, en general, a las respuestas de las políticas públicas frente al delito. El Jueves 7 de diciembre, a partir de la hora 9:00 en el Pasaje Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, se realizará el VII Espacio de Innovación Penitenciaria, que se centrará en el tema “Impacto del nuevo Código del Proceso Penal en las cárceles”. La actividad es organizada por el Comisionado Parlamentario Penitenciario y auspiciada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En la apertura (hora 9:00) estarán la senadora Ivonne Passada, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, Mariana Mota, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mireia Villar, Coordinadora Residente de Naciones Unidas y Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario. En el encuentro habrá dos meses con jueces, defensores y académicos que analizarán las novedades que ya está generado el nuevo juicio penal sobre la realidad penitenciaria. En la primera mesa (hora 9:45) sobre las novedades legales vigentes, habrá presentaciones de Jorge Chediak, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Díaz, Fiscal de Corte y Adriana Berezán, Presidenta de la Asociación de Defensores. Luego (hora 11:15), hablarán sobre las herramientas legales que pueden cambiar la realidad carcelaria Carlos Negro, fiscal, Alberto Reyes, ministro de Tribunal de Apelaciones Penal y Martín Sbrocca, académico e integrante de IELSUR. La conferencia de cierre (hora 13:00) estará a cargo del profesor Juan Ceretta y sobre la “Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos”. Como despedida de estas actividades de reflexión y prospectiva, se presentará un grupo de tambores de internos del COMCAR. Se distribuirá material informativo elaborado por la Oficina del Comisionado Parlamentario durante 2017. Previous: Centros MEC celebran sus 10 años

