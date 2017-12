Coca-Cola lanza campaña digital “La llamada de Papá Noel” El espíritu navideño llegó también al mundo digital y por ello Coca-Cola vuelve a sorprender con una campaña denominada “La llamada de Papá Noel” que consiste en recibir una llamada telefónica desde el celular del emblemático personaje. Durante la llamada, Papá Noel les desea a los más chicos una feliz navidad y los felicita por sus buenas acciones del año. Para participar, se debe ingresar al micro-sitio oficial http://llamadodepapanoel.coca-cola.com.uy , colocar el nombre del niño e ingresar un número de celular, y unos segundos después se concreta la llamada del mítico personaje. Se visualizará un video en el que Papá Noel saluda a nuestro elegido diciendo su nombre y luego decide llamarlo debido a una mala recepción de la señal de internet. Papá Noel se encuentra con el teléfono en la mano, automáticamente suena el celular indicado y el mensaje aparecerá tanto en el teléfono como en la computadora. Al finalizar, Papá Noel informa que debe colgar para seguir leyendo las cartas de otros niños del mundo. Esta iniciativa de Coca-Cola no es sólo un éxito en las redes sociales, sino que trae a la realidad la magia de la navidad. Previous: Acuerdo entre Dirección Nacional de Sanidad Policial y Peluffo Giguens Next: Lanzamiento del Primer Congreso del Frente en Movimiento 764

