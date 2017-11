Conferencia Gratuita contra la “Guía de Educación Sexual” y la “Ideología de Género” La denominada “Ideología de Género” viene por todo, es decir, aboga minando la principal estructura de la sociedad: la familia. Se manifiesta de muchas formas, y una de ellas, es a través del polémico abordaje que impulsan desde la “Guía de Educación Sexual”. ¿Vale todo? Este Viernes 1º a la hora 19 el movimiento “A mis hijos no los tocan” llevará a cabo la Conferencia Gratuita en el Hotel Kolping (Bv. Artigas 2714), en Montevideo. ————————————————— Estamos profundamente en contra de esta “Propuesta para el abordaje de la educación sexual” que plantea implementarse. Contiene ideología de género. Sus actividades son inapropiadas y pueden normalizar el contacto entre los niños lo cual podría causar que no distinga cuando alguien se propasa con él. Viola el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos al decir; como deben vivir su sexualidad e incitar a la promiscuidad y masturbación, entre muchas cosas más. ¡Te esperamos el viernes! Previous: Intendente Daniel Martínez entregará el premio Empresario del Año Next: Poder Ejecutivo envió el pedido de venia de Eduardo Lorier para la Embajada en Cuba

