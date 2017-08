Bajan requisitos para ingresar a la Policía

El Ministerio del Interior anunció que a próximamente cubrirá sus vacantes en las distintas dependencias policiales y asimilados como seccionales, Bomberos, Caminera y cárceles a través de un sistema de concursos de oposición y pruebas físicas. Exactamente existen 1018 puestos a nivel nacional para ocupar cargos de agente de segunda ejecutivo, que es el grado más bajo por el que se ingresa a la Policía. Sin embargo, hay muy pocos aspirantes para acceder a estas vacantes que dependen de cada jefatura y de cada dependencia. Gran parte de los aspirantes que se anotan no superan las pruebas o no cumplen con los requisitos solicitados, según se pudo saber desde el mismo Ministerio del Interior. Los llamados dependen de las necesidades de cada una de las dependencias, o sea que los aspirantes podrán concurrir jefatura o a cada seccional. Los postulantes deberán tener entre 18 y 35 años, Ciclo Básico completo, también se exige conocimiento de computación mediante certificado que no deberá ser superior a los 5 años. La estatura mínima para los hombres es de 1,68 metros, mientras que para las mujeres es de 1,60. Aquellos que quieran ingresar a cárceles u ocupar cargos de policía ejecutivo en zonas rurales se exige solamente hasta sexto año de escuela.