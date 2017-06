WPP presentó Xaxis, su plataforma de compra programática de audiencias más sofisticada a nivel mundial

XAXIS ya está disponible en Uruguay. Una herramienta de vanguardia que revoluciona la publicidad digital focalizándose en la obtención de resultados de los anunciantes. El grupo WPP representado por las once compañías socias en Uruguay organizó “State of the art”, un desayuno de trabajo ideado para profundizar sobre las capacidades de la plataforma, convocó a clientes, referentes de los negocios, responsables académicos e integrantes del grupo WPP.

Unas 300 personas se hicieron presentes en el Ballroom del Hotel Sheraton Montevideo para asistir a una presentación sobre las posibilidades que ofrece la aplicación de la inteligencia artificial y big data en las estrategias de las marcas.

WPP está presente en Uruguay a través de Burson Marsteller, Grey, Maxus, MEC, Mediacom, Mindshare, mPlatform, MSix, Wunderman Young & Rubicam, y ahora también Xaxis. Álvaro Moré,

presidente de Young & Rubicam, fue el encargado de la apertura del evento y presentó un video en el que el CEO global de WPP, Sir Martin Sorrell, destacó la importancia de Uruguay como mercado por su desarrollo en la industria y potencial de crecimiento en América Latina.

Sorrell se detuvo además en el poder de la utilización de herramientas de Data e Inteligencia Artificial para la mayor eficacia y eficiencia en las estrategias de marca, y señaló que WPP está a la vanguardia a nivel mundial.

Mariana Píriz, Presidenta de GroupM, fue la principal expositora del evento. Su presentación se centró en las potencialidades de la segmentación por patrones de comportamiento. Explicó que a través de XAXIS es posible identificar las pautas principales de conducta de los usuarios, definiendo parámetros compartidos entre grupos, los que serán base de cualquier estrategia.

Para lograrlo, Píriz profundizó sobre las capacidades de Turbine, la herramienta para la gestión de datos de audiencias con la que opera Xaxis. Turbine es capaz de procesar más de 200 mil datos por segundo, asociados a más de 2500 categorías de intereses. “Esto permite que las marcas puedan

optimizar su presupuesto y dirigirse a su público de una forma tan precisa que hace un par de años hubiese sido impensado”, explicó Píriz.

A través de la definición de este tipo de patrones de comportamiento es posible predecir el comportamiento futuro de los usuarios y conocer en tiempo real el resultado de la campaña de acuerdo a los objetivos de las marcas. En ese sentido, Xaxis ya cuenta con el patrón de navegación de más de 1.750.000 personas en Uruguay.

Xaxis permite incorporar información sobre el comportamiento del usuario en toda su experiencia con la web, ajustando las necesidades de pauta a los diferentes tipos de soporte digital.

Durante la presentación se analizaron ejemplos de campañas para graficar el tipo de segmentación posible. No es una segmentación contextual sino por usuarios interesados en una categoría o actividad, o incluso segmentar buscando usuarios similares a mis clientes actuales.

La presidenta de GroupM también se detuvo en la necesidad de evaluar los Modelos de Atribución para la definición de una campaña digital y subrayó el valor estratégico de trabajar sobre un ecosistema integrado entre el contenido offline y online. “Para lograr un buen resultado en nuestras campañas, está comprobado que es imprescindible estar en los medios online pero también en la TV, prensa, radio y vía pública. Los medios tradicionales siembran y on line cosecha”.