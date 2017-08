Organizaciones manifestarán en el MEC contra Guía de Educación Sexual #amishijosnolostocan Un grupo de organizaciones sociales está realizando una convocatoria para protestar ante el Ministerio de Educación y Cultura, por la denominada Guía de Educación Sexual que se estará implementando en las escuelas. “Es un tema de mucha polémica y en el cual muchas organizaciones, padres y personas estamos en contra ya que por las imágenes del libro son explícitamente pornografía, y su contenido es adoctrinamiento a la homosexualidad, no respetando la constitución y la laicidad en niños que van a escuelas publicas desde los 3 años en adelante”, expresa Sebastián Vilar, uno de los convocantes. Dicha convocatoria se realizará este viernes 11 de agosto, a las 18:30 frente al Ministerio de Educación y Cultura en la calle Reconquista 535. Se trata de una convocatoria “sin banderas políticas, sin banderas religiosas, sin agredir a nadie ni a ninguna corriente, nos juntaremos para que las autoridades de Gobierno y la prensa tomen en cuenta que esto traerá problemas irreversibles a nuestros niños, destruyendo la única base de la sociedad que es la Familia”. Por ello “es necesario el apoyo de todos, juntos se puede, pero divididos no se gana esta batalla, ¡debemos movernos y actuar!”, consideró. Corramos la voz, te desafió a usar esta consigna #amishijosnolostocan señalan los convocantes. Previous: Plenario Audiovisual por impuesto a NETFLIX Next: MIEM celebrará el Día Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

