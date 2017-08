Canelones: Guía de Recursos para personas con discapacidad y su familia El Área de Discapacidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social, de la Comuna Canaria lanzó la Guía de Recursos de Canelones 2009 para personas con discapacidad y su familia. “Esta guía intenta sumar al conjunto de aciertos que buscan la plena integración social de las personas con discapacidad y su reconocimiento como ciudadanos a través de la oportuna entrega de servicios, promoción de la equiparación de oportunidades y protección a los derechos humanos”, señaló Gabriela Garrido Directora General de Desarrollo Social de la Comuna Canaria el viernes 9 de octubre. Agregó además: “forma parte de una estrategia de intervención comunitario de información, comunicación, educación y orientación sobre servicios, e instancia de atención a la población con discapacidad o rehabilitación”. El objetivo general del Área de Discapacidad de la Comuna Canaria está abocado a mejorar la calidad de vida e inserción en la sociedad de las personas con discapacidad. Lograr que la sociedad en su conjunto integre y asuma una responsabilidad que es de todos. Coordina con otras instituciones para, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida, brindando a la vez orientación y apoyo en la creación de nuevos grupos. Organiza reuniones y amplia espacios de encuentro. El Intendente de Canelones Dr. Marcos Carámbula agradeció el esfuerzo realizado por muchas personas que vinieron al lanzamiento de varios puntos del departamento. “ Hay gente de Sauce, de Toledo, de Santa Lucía, de Pando, de Barros Blancos, de Ciudad de la Costa, de Las Piedras, Suárez y La Paz, a todos gracias por la presencia”. Agregó además que uno de los compromisos que tiene la Comuna es la generación de posibilidades de trabajo para personas con discapacidad. En la guía se pueden encontrar los lugares del departamento que ofrecen atención a personas con discapacidades. Escuelas Especiales: 192 Las Piedras, 198 Pando, 199 Canelones, 212 Suárez, 214 Santa Rosa, 215 La Paz, 223 Progreso, 253 Parque Del Plata, 255 Santa Lucía, 261 San Ramón. Otros Centros: CEPIA de Atlántida, Centro de Rehabilitación Especial Barra de Carrasco, Asociación de Discapacitados de Barros Blancos, Residencial La Chacra de Canelón Chico, Área de Discapacidad de la Comuna Canaria en Canelones, AADICA de Canelones, CAINA de Canelones, CEDAE de Canelones, Centro Interdisciplinario del Sur de El Pinar, Grupo de Padres Empalme Nicolich, CECADIS de La Paz, CETP, ASIDCO y CEPLA de Lagomar, Asociación Down y Equipo de Salud Mental de Las Piedras, CIPYT de Neptunia, Centro Psicopedagógico, Despertares, NACREVI, ACATU y Club de Ayuda Mutua de Artritis Reumatoidea de Pando, En Plenitud de Parque del Plata, CEDECADIS de Progreso, APANCADI de San Jacinto, Hogar San Luis de San Luis, Fundación IPPU- RBC de San Ramón, ADIMSCA, Grupo Frater`s, Nuestra Tarea y CREAS de Santa Lucía, Centro Delfines de Sauce, Clínica Shangrilá de Shangrilá, Centro Vida y Juntos por un Sueño de Solymar, Primodis de Las Piedras. Previous: 3er. Festival de Aprendizaje: “Elegir Aprender es Elegir Crecer” Next: Exposición “Historia de la Radio en Uruguay, homenaje a sus pioneros”

: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory inon line: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory inon line