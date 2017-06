Por considerarlo de interés y en virtud de solictitud de información de parte de nuestros lectores, informamos sobre las Instituciones que trabajan en Rehabilitación y Tratamiento de adicciones a drogas tanto en el ámbito público como privado.

Públicas:

POLICLÍNICA DE FÁRMACODEPENDENCIA DEL HOSPITAL MACIEL

Dirección: 25 de Mayo 174

Teléfono: 2 915 3000, interno 1004.

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs.

Equipo interdisciplinario (no cuenta con asistente social). Diagnóstico psiquiátrico, psicológico y social La policlínica ofrece: Consulta, rehabilitación y tratamiento, Apoyo familiar, terapias de apoyo, seguimientos y educación. El equipo realiza actividades de prevención fuera del establecimiento, a demanda. (Servicio gratuito). Posibilidades limitadas de internación en sala compartida con salud mental.

CENTRO IZCALI (EX PEDRO VISCA)

Dirección: Jackson 919 esq. Lauro Müller

Teléfono: 410 54 79

E-mail: izcali@adinet.com.uy | fredydasilva@hotmail.com

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs.









Tratamiento residencial de adictos a sustancias psicoactivas. Convenio con MSP.

Servicio mixto, parcialmente gratuito para usuarios de carné de asistencia y con cargo para usuarios de mutualistas y otros.

Equipo interdisciplinario (no cuenta con asistente social). El Centro ofrece: Consulta, rehabilitación y tratamiento en modalidad de Comunidad Terapéutica y tratamientos ambulatorios incluyendo apoyo familiar, terapias de apoyo, seguimientos, etc. El equipo realiza actividades de prevención fuera del establecimiento a demanda. Posibilidades de internación tanto en el sector público como en el privado. Lista de espera más prolongada en el sector público. No aceptan pacientes con graves patologías psiquiátricas y /o discapacidades físicas que les impidan cumplir con los programas establecidos.

POLICLÍNICA DE FÁRMACODEPENDENCIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA. CÁTEDRA DE TOXICOLOGÍA

Dirección: Hospital de Clínicas Avda. Italia s/n, 7º piso

Horario de atención:

Martes de 14:00 a 18:00 hs. Consultas telefónicas las 24 horas del día. (Servicio gratuito)

Teléfono: 1722 o 487 03 00

Equipo interdisciplinario completo. La policlínica ofrece: Consulta con diagnóstico toxicológico, psiquiátrico, psicológico y social, rehabilitación y tratamiento en forma ambulatoria, grupo de padres, apoyo familiar y seguimiento social. Por estar inmerso en la Facultad de Medicina/Hospital de Clínicas ofrece seguimiento médico de los usuarios que no tienen cobertura sanitaria mutual. El equipo realiza tareas de prevención fuera del establecimiento, a demanda. Se aceptan todos los pacientes que en razón de su problemática no requieran internación ya que el servicio no cuenta con estas posibilidades aún.

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL INAME

Dirección: Gral. Flores 3214

Teléfonos: 203 71 95 / 203 02 89

Horario de atención: lunes a viernes de 12:30 a 17:30 hs.

Equipo interdisciplinario. El departamento ofrece: control preventivo, atención de consultas, atención integral mediante derivaciones a instituciones con convenio con el INAME y atención conjunta con estas instituciones, seguimiento de casos. El equipo realiza actividades de prevención fuera del establecimiento tanto en Montevideo como en el interior a demanda. (Servicio gratuito).

POLICLÍNICA DE TOXICOLOGÍA DEL HOSPITAL POLICIAL

Dirección: Hospital Policial. Bvar. José Batlle y Ordóñez y José Pedro Varela.

Telefax: 506 90 56

Horario de atención: lunes y jueves de 13 a 18 horas.

Equipo interdisciplinario (Medico toxicólogo) que brinda atención a usuarios de drogas de la familia policial.

HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Dirección: 8 de octubre 3050

Teléfono: 487 66 66/ 487 23 07

Equipo interdisciplinario en formación.

CENTRO DE ADICCIONES. HOSPITAL ITALIANO

Dirección: Br. Artigas 1632

Teléfono: 481 36 38

E-mail: centroadicciones@adinet.com.uy

Tratamiento psicomédico de adicciones a sustancias psicoactivas. El Centro ofrece tratamientos con internación y en régimen de Centro Diurno.

Consultas con diagnóstico psiquiátrico y psicológico. Psicoterapia Individual y Grupal, gimnasio con Sala de Aparatos, Tai- Chi, Aikido, Reiki, Expresión Corporal, Expresión Plástica, etc.. Habilitado por el MSP.

Privadas:

CENTRO TERAPÉUTICO MONTEVIDEO

Dirección: Tabaré 239

Teléfonos:710. 20.95 – 408.47.37

E-mail: center@montevideo.com.uy

Tratamiento Ambulatorio. Terapias individuales, familiares y grupales.

FUNDACIÓN POR LA VIDA

Dirección: Av. Agraciada 2309

Teléfono: 929 05 20

La Fundación cuenta con equipo interdisciplinario que trabaja con modalidad de Comunidad Terapéutica brindando internación y tratamiento ambulatorio a los usuarios. La internación tiene lugar en sus centros de rehabilitación ubicados en Lagomar, Piriápolis y Montevideo y los tratamientos ambulatorios en Montevideo. No se aceptan pacientes con trastornos psiquiátricos severos (IAE, etc.) pero se aceptan pacientes en todos los estadios del consumo. La Institución realiza actividades de prevención fuera del establecimiento en forma gratuita y paga a demanda. Consultar cada caso. (Servicio con cargo)

FUNDACIÓN MANANTIALES

Dirección: Bulevar Artigas 1141 esq. Canelones

Teléfono: 402 86 39

Funciona con modalidad de Comunidad Terapéutica con capacidad de internación en su casa de Instrucciones y La Galera – Toledo. En el local de Bulevar Artigas funcionan los siguientes servicios: Centro diurno de 09:00 a 18:00 hs; Reinserción social de 09:00 a 18:00 hs; Ambulatorios 1 y 2 los días martes y viernes. Equipo compuesto de psicólogos, terapeutas familiares, consejeros y psiquiatra consultante. Pacientes portadores de severas patologías psiquiátricas no se aceptan en la Institución. La Institución realiza actividades de prevención fuera del establecimiento a demanda. (Servicio con cargo).

PROGRAMA KEIRÓS.

Programas socio-educativos y de rehabilitación de adicciones y problemáticas asociadas.

Prevención.

Capacitación.

Por información y coordinación de entrevistas: 5750008.

PROYECTO RENACER

Entrevistas informativas: 099 696 320

E-mail: proyectorenacer@proyectorenacer.org

Centro de Rehabilitación

Dufort y Álvarez 3391

Teléfono: 3368970

Centro de Prevención y Rehabilitación “María Reina de la Paz”

Dirección: 19 de Abril 3322

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DESPERTAR

Dirección: Ruta 67, Km. 33 Canelón Chico

Telefax: 0390 2139

Comunidad Terapéutica de pequeñas dimensiones y ambiente familiar y con capacidad de internación. Aceptan pacientes con comorbilidad psiquiátrica si estos están medicados y con seguimiento por psiquiatra tratante. Equipo interdisciplinario, con psicóloga, asistente social y técnicos especializados en diferentes áreas necesarias o recomendables en la reinserción social. (Con cargo).

DIANOVA URUGUAY

Dirección: Av. Gral. Rondeau 2431

Teléfono: 203 60 93 Telefax 204 20 64

Sitio Web: www.dianova.org

COMUNIDAD CONVIVIR

Dirección: Rivera 3114 / 701

Telefax: 622 59 34

Staff con formación específicamente psicoanalítica, que brinda atención a usuarios de drogas en forma ambulatoria. Compuesto por Psicólogos y Psiquiatras consultantes.

FUNDACIÓN JELLINEK

Dirección: Libertad 2669 apto. 601.

Teléfono: 708 26 19 / 711 44 17

Equipo interdisciplinario (incluye consejeros) que brinda atención a usuarios de drogas en forma ambulatoria, usando como modelo los doce pasos de AA y Modelo Minessota. Priorizando la atención de abusadores de alcohol.

Se aceptan pacientes con comorbilidad psiquiátrica.

GRUPO DE CAVIA, ASOCIACIÓN DELTA

Dirección: Luis V. Cavia 3035 apto. 2.

Telefax: 707 88 15

Equipo interdisciplinario. Proceso diagnostico completo incluyendo diagnostico toxicológico. Atención individual grupal y familiar a usuarios de drogas en forma ambulatoria. Trabajan en colaboración con otras instituciones con capacidad de internación.

CASTALIA

Dirección: Bvar. Artigas 3069

Teléfono: 203 65 91 telefax. 480 62 10.

Investigación y formación de psicoterapeutas institucionales. Auspicia trabajos de prevención familiar y comunitaria en el área de la salud

BIEN-ESTAR

Dirección: Brito del Pino 1431

Teléfono: 707 93 28

E-mail: bien-estar@adinet.com.uy

Institución que cuenta con un equipo interdisciplinario que ofrece diferentes modalidades de atención de usuarios de drogas en forma individual grupal y familiar (púberes-adolescentes en coordinación con Grupo de Cavia)

ENCARE

Dirección: Lorenzo Pérez 3166 apto 101

Teléfono: 708 18 45

Fax. 200 46 71

Equipo interdisciplinario que brinda atención ambulatoria a usuarios de drogas de todas las edades. La institución realiza tareas de prevención. Organización de cursos, talleres, trabajo comunitario y en el sistema educativo. (con cargo).

PARM´S CENTER

Dirección: Juan Manuel Blanes 1187 entre Canelones y Constituyente.

Teléfono: 403 03 42

Grupos de psicoeducación para padres y otros familiares de usuarios de drogas.

INSTITUTO URUGUAYO DE LA FAMILIA -IUDEFA-

Dirección: Leyenda Patria 3124 apto.301.

Teléfono: 711 40 76

Fax.304 61 92

Equipo integrado por Psiquiatras y Psicólogos (Supervisores) que cuenta con varios programas de rehabilitación incluido uno para usuarios de drogas.

ASOCIACIÓN CRISTIANA URUGUAYA DE PROFESIONALES DE LA SALUD -ACUPS-

Dirección: Bvar. Batlle y Ordóñez 5003

Teléfono: 305 68 30

Fax. 312 06 21

Equipo interdisciplinario que ofrece tratamiento ambulatorio a usuarios de drogas. También prevención, difusión de información, ayuda social.

HERMES

Dirección: Colombes 1318

Teléfono: 613 14 00

Comunidad Terapéutica de rehabilitación que funciona como centro diurno. Integrada por profesionales especializados. Cuenta con el auspicio y el respaldo de Castalia, institución con mas de veinte años de trayectoria. Dirigido a personas con problemáticas derivadas del consumo de drogas y otras situaciones adictivas. Integramos pacientes con comorbilidad psiquiátrica coordinando el trabajo con el de los técnicos externos tratantes.

ALETHEIA

Dirección: Edil Hugo Prato 2242

Teléfono: 408 79 29

Trabajo grupal con pacientes psiquiátricos y su familia.

GRUPO ANTITABAQUISMO

Dirección: Francisco Vidiella 2388 A.

Teléfono: 480 48 88 / 480 10 78

Tratamiento grupal de adultos fumadores.

GRUPO COCUE

Cerro Largo

Dirección: 18 de julio 591 -MELO-

Teléfono: 0642 5021

Montevideo:

Teléfono: 408 79 29 y 622 78 22

Tratamiento ambulatorio y actividades de prevención con pacientes y familias con trastornos psiquiátricos y adicciones.

COMUNIDAD TERAPÉUTICA PUENTE SEGURO

Rivera

Dirección: Dr. Anollés 470 entre Figueroa y Carámbula

Telefax: 062 32 888

Comunidad Terapéutica no residencial, estructurada como ONG. Se ofrecen dos modalidades de tratamiento, ambas no residenciales, un servicio ambulatorio y un servicio de Comunidad Terapéutica. Abordaje interdisciplinario, con técnicas de intervención variadas que incluyen terapia familiar sistémica, abordaje cognitivo comportamental, terapia de grupo, grupos de ayuda mutua para familiares, entrevistas psiquiátricas, psicológicas, médico clínicas, terapia ocupacional con actividades variadas: cerámica, jardinería, educación física, clases de apoyo escolar, etc. Esta interdisciplinariedad incluye, además de las disciplinas científicas y técnicas, la contemplación del aspecto espiritual del ser humano abordado desde una perspectiva cristiana. Se ofrecen además, talleres para padres, docentes y jóvenes en prevención del uso indebido de drogas. No hay asistente social.

PROGRAMA SER LIBRE

Nos dedicamos a la Prevención y Tratamiento de la adicción, así como también la Educación orientada al fortalecimiento personal, familiar y social del individuo.

Brindamos los siguientes servicios: Tratamiento Ambulatorio, Talleres de Fortalecimiento Familiar, Programas de Prevención en Centros Educativos, Programas de Formación y Seminarios. Además editamos mensualmente el Boletín Digital EL ENCUENTRO, un espacio creado para intercambiar información, noticias, vivencias y consultas sobre Adicción.

Dirección: Río Branco 1548 – Montevideo

Teléfono: 900 18 76

Sitio Web: www.serlibre.org.uy

E-mail: serlibre@serlibre.org.uy

Suscripción al Boletín Digital El Encuentro: elencuentro@serlibre.org.uy

Fuente: Junta Nacional de Drogas. www.infodrogas.gub.uy